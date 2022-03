Pomocnou ruku zatím nabídla především dvěma ukrajinským lékařům, pěti sestrám, několika sanitářům a desítkám externích pracovníků ukrajinského původu. „Pokud by se jednalo o urgentní situaci, nezaváháme. Zatím si ale nejsme jistí, kolik lidí bychom kapacitně zvládli přijmout,“ nastínila ve středu mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Psychiatr Jiří Strnad radí v případě úzkostných stavů zpomalit tempo a pravidelně dýchat. „Pokud jsou lidé silně rozrušeni, v úzkosti, neví, co se sebou, je vhodné se zastavit. Dýchat a počítat každý nádech a výdech. Podívat se kolem sebe a popsat asi pět věcí, které vidíme. Nahlas. Zavřít na chvíli oči a poslouchat okolní zvuky. Vnímat co slyšíme. Vracet pomalu svou pozornost do přítomnosti,“ vylíčil Strnad.

Vedení kraje současně vydalo pokyn k bezplatnému ošetření v krajských nemocnicích pro lidi prchající z Ukrajiny kvůli ruské invazi. Pomoct se rozhodl také brněnský magistrát v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou. Ačkoliv byl jejich původním záměrem finanční dar ve výši deseti milionů korun, rozhodli se částku proměnit spíše v materiální pomoc.

Do nemocnice v ukrajinském Lvově tak už ve středu vyrazí náklad léků a zdravotnického materiálu. „Našim prvním cílem bylo směřování do partnerského města Charkova, bohužel je nyní zřejmé, že tam se nám léky nyní dovézt nepodaří. Po úzké spolupráci s ukrajinským konzulátem jsme se ale dohodli, že léky poputují do nemocnice ve Lvově, která je rovněž velmi potřebuje. Jsme připraveni v dodávkách léků a zdravotnického materiálu pokračovat,“ sdělila Deníku Rovnost brněnská primátorka Markéta Vaňková.