/FOTO/ Sanace a zpevnění čeká v brzké době nestabilní úbočí v brněnské zoologické zahradě. Špatný stav svahu nad cestou mezi voliérou orlů východních a příbytkem lední medvědice uzavřel návštěvníkům v září přístup k orlům i lední medvědici Coře. Pracovníci brněnské zoo již před několika týdny tamního orla přesunuli, nyní se nachází v liberecké zoologické zahradě. Brněnští radní schválili v těchto dnech podání žádosti o dotaci.

Návštěvníci brněnské zoologické zahrady musí počítat s tím, že přístupová cesta k medvědici Coře je zavřená. Zoo se snaží situaci vyřešit co nejdříve. | Foto: Zoo Brno

Postupnou erozi sledovali představitelé města i pracovníci zoo deset let. „Změny ve skalním masivu postoupily natolik, že jeho stav ohrožoval okolí a hrozilo nebezpečí sesuvu. Proto bylo nutné ihned zareagovat, aby se uzavřený přístup ke zvířatům v co nejkratší době otevřel,“ nastínil primátorčin náměstek pro životní prostředí Jaroslav Suchý.

Ve spolupráci s brněnskou zoologickou zahradou vznikla aktuálně projektová dokumentace sanace svahu, která zahrnula všechny nutné postupy. „Nyní požádáme o dotaci od ministerstva životního prostředí. Cílem je zvládnout všechny kroky rychle, aby samotné práce začaly co nejdříve, potažmo bylo možné vyrazit za medvědicí Corou po známé trase v brzké době,“ pokračoval Suchý.

70 let zoo v Brně: lední medvědi jako chlouba, prvního odchoval veterinář v bytě

Stabilizace místa začne už v následujícím měsíci, stavební práce potrvají v místě rok a dva měsíce, tedy do konce příštího roku. Náklady vyčíslil brněnský magistrát na více než dvaadvacet milionů korun, dotace by měla pokrýt přibližně dva a čtvrt milionu. Samotné vedení zoo na Mniší hoře investuje do oprav takřka deset milionů, zástupci města přispějí rovnými deseti miliony korun.

Dělníci ze svahu během stavebních prací odstraní náletové dřeviny a očistí skálu. Díky tomu zjistí, zda bude v dalších měsících nutné část skalního masivu odtěžit. Místo následně připraví pro instalaci ocelové sítě. Orli východní, kteří v blízkosti skály hnízdili ve své voliéře, se v budoucnu na stejné místo nevrátí.

„Mělo by to být tak, že se místo staré voliéry postaví nová a na jiném místě. Když se nám v budoucnu povede novou voliéru postavit, mohl by se vrátit také orel východní. Medvědici Coru mohou lidé aktuálně sledovat alespoň prostřednictvím online přenosu. K jejímu výběhu se nyní vůbec nedostanou,“ upozornil mluvčí Zoo Brno Michal Vaňáč.

Halloween v Zoo Brno: návštěvníci dlabali dýně a nahlédli do nové expozice manul

První návštěvníci zavítali do brněnské zoo v neděli 30. srpna 1953, letos tak zahrada oslavila sedmdesátileté výročí od otevření. „Počátky byly velmi skromné. Ještě řadu měsíců po slavnostním otevření v areálu neexistovaly pokladny, vstupné se vybíralo do klobouku," uvedla v Internetové encyklopedii města Brna Jitka Šibíčková.

MOŽNÁ VÁS ZAUJME: Oslavy založení republiky v Brně: módní přehlídka i převrat v Denisových sadech

Zdroj: Deník/Sabir Agalarov