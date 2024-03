Kaple poutá pozornost svým pro církevní stavbu netypickým vzhledem. Hlavními materiály použitými při výrobě jsou dřevo a kámen. „Tuto rustikální podobu jsme zvolili i proto, že jsme v zemědělském kraji,“ řekl Strouhal.

Znalec podzemí Aleš Svoboda: Vodojemy na Žlutém kopci jsou unikátní prostory

Při stavbě se pracovníci snažili propojovat moderní architektonický přístup s tradičními řemeslnými postupy a materiály. „Jedlové trámy jsou proto ručně tesané. Dělníci navíc při výrobě použili tradiční gotické nástroje,“ řekl už dříve autor a architekt projektu Jan Říčný.

Kaple v Nesvačilce teď čeká vysvěcení, které provede brněnský biskup za necelé dva měsíce osmého května. Teprve poté se v ní mohou konat bohoslužby. „Už nyní máme do kaple domluvenou řadu svateb. Lidem připadá atraktivní zřejmě i kvůli trochu nestandardnímu vzhledu a použití přírodních materiálů,“ doplnil Strouhal.

Výhled na Špilberk i Petrov: nový park na Žlutém kopci láká návštěvníky

Datum vysvěcení má podle něj praktický význam. „Jednak to bude deset let od začátku prací, a hlavně je to státní svátek. To znamená, že dárci a příznivci stavby z různých koutů republiky mohou přijet. A nakonec má datum i církevní význam, patří mezi mariánské svátky,“ sdělil kněz.