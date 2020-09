Trochu připomíná Koloseum. Originální dřevěná stavba stojí od čtvrtečního odpoledne v parku u Alberta v brněnské Tkalcovské ulici. Slavnostního otevření se dočká v sobotu odpoledne.

V parku u Alberta ve Tkalcovské ulici vznikla nový netradiční dřevěná stavba. | Foto: Petra Šebková

Místní si nový prvek v parku pochvalují. „Líbí se mi to, mohlo by to sloužit k setkávání. Uprostřed by klidně mohlo být ohniště. Jediná má výtka je, že by to mohlo být ještě větší,” podotkl Brňan Michal Demeter.