Netradiční hlášení v brněnské MHD. Poslechněte si, co v hantecu říká školákům

/AUDIO/ Děcka, prázdniny jsou pali. Netradičním hlášením vítá brněnský dopravní podnik po prázdninách žáky základních a středních škol zpátky v brněnské městské hromadné dopravě. Je namluvené v hantecu. „Oslovili jsme znalce brněnského hantecu Honzu Hlaváčka, jestli by nám nepomohl udělat nějaké krátké hlášení v hantecu, aby to bylo správně. Dal nám dvě verze a my jsme vybrali jednu, kterou nyní lidé slyší ve vozech," sdělil generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.

V brněnských šalinách vítají školáky hantecem. | Video: DPMB