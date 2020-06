Řada jihomoravských škol v pondělí ožije, do lavic zasednou také žáci z druhých stupňů. Výuku ale komplikují opatření proti koronaviru.

Někde nebudou stačit třídy, ve kterých smí být nanejvýš patnáct dětí. „Druhý stupeň sice otevřeme, ale setkání budou mít formu třídnických hodin a konzultací. Ty se odehrají na školním hřišti, v areálu, zkrátka kde to půjde. Jde spíše o to, aby se děti sešly, odnesly si ze školy věci a utužily opět kolektiv. Dohánět teď učivo je zbytečné,“ sdělil třeba ředitel základní školy Sloup na Blanensku Pavel Dočekal.

Podmínky pro otevření druhých stupňů jsou totožné s opatřeními pro mladší žáky. S jedinou výjimkou. „Patnáctičlenné skupiny nemusí být neměnné. Mohou s nimi rovněž pracovat různí učitelé podle konkrétních potřeb,“ uvedlo ministerstvo školství.

Ve všem ostatním stát nechal ředitelům volnou ruku. Mohou a nemusí otevřít. „Otevřeme. Děti jsou rozdělené do dvou skupin, které se ve škole obden vystřídají. Každá pak dostane na následující den domácí práci. Pojedeme v desetidenních cyklech,“ řekl ředitel brněnské základní a mateřské školy Kotlářská Libor Zřídkaveselý.

Stejně tak organizace, obsah a styl výuky je v jejich kompetenci. „První stupně a deváťáci přijdou dopoledne, pak se uklidí a šesté až osmé třídy dorazí na odpolední vyučování. Výuka bude spočívat v přezkušování a podobně. Máme to rozdělené podle předmětů. Například matematika má v červnu pět konzultací. Stejně tak čeština. Přírodopis dvě,“ popsal ředitel základní školy Jungmannova v Kuřimi na Brněnsku Richard Mach.

Ačkoli řada škol druhé stupně otevírá, ne všichni v tom vidí velký smysl. „Protože u nás v půlce června začne další část rekonstrukce, neotevřeme. Ostatně to na tři týdny nemá význam. Je to jen výkřik do tmy. Ministerstvo ze škol dělá místo vzdělávací instituce hlídací zařízení,“ zhodnotil už dřív ředitel základní základní školy Svážná v Brně Petr Punčochář.

S tím souhlasí i Alena Stejskalová z Brna, která své dítě v pondělí do školy nepošle. „Syn je v šesté třídě. Učení zvládá sám a s kamarády se schází už od dřívějšího uvolňování opatření. Na základní škole Holzova druhé stupně otevřou jen každé úterý od devíti do jedenácti hodin. Nevidím v tom smysl,“ svěřila se.

Zpřístupnění druhých stupňů je podle harmonogramu ministerstva školství posledním uvolněním škol a v tomto školním ruce. Největší uvolňovací akcí bylo 25. května otevření prvních stupňů základních škol. Do lavic v Jihomoravském kraji se tehdy vrátily jedna až tři čtvrtiny všech žáků. Školy byly v České republice zavřené od 11. března