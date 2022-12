„Nevím, kudy mám jít, jestli mám jít sem,“ poznamenaly nezávisle na sobě dvě cestující při nástupu, když se zničehonic jedné z tramvají čekající v první řadě ve směru na hlavní nádraží po obou stranách otevřely dveře. Světelné tabule totiž svítily obě. Podle Dany Tománkové, která vyrazila nakupovat do bohunického nákupního centra, a která místní situaci rovněž označila za zmatečnou, by mohlo pomoci, kdyby světelné tabule ukazovaly, ze které koleje tramvaj vyrazí. „Jestli z koleje číslo jedna, nebo z koleje číslo dva. Když se to tak střídá, člověk neví,“ sdělila žena, jež za nákupy pokračovala dále do města.