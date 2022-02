Záchranné sítě drží lidi před propadem do závažných sociálních problémů. „Rádi bychom poukázali na to, že startovní podmínky do života nebo pro vybudování své vlastní záchranné sítě nemáme všichni stejné. Navíc ti, kteří nemají dobrý základ, se mohou propadnout do závažných problémů mnohem rychleji a jednodušeji než ti, kteří mají záchrannou síť již od dětství stabilní,“ sdělila Anna Kupcová z organizace Ratolest Brno.