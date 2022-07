Starosta městské části Marek Viskot ujistil, že tak významný zásah do sklepů bývalého pivovaru neplánují. „Není to řečkovické podzemí, ale pouze sklepy pod areálem někdejšího pivovaru. Šumy o podpisech se ke mně dostaly, nicméně se nejedná o oficiální petici, a tak ji ani nemáme jak řešit. Snažíme se, abychom nejstarší a největší sklepy zachovali a obnovili. V současnosti je místo natolik nepřístupné, že by pro běžného člověka bylo nebezpečné se tam vůbec vydat,“ zareagoval Viskot.

Nejvýznamnější část pivovarského podzemí tak vedení městské části zachová, nevyužívané zchátralé sklepy pod hodovým areálem naopak zřejmě zaniknou, aby se místo stalo staticky zabezpečeným. „O problému jsme diskutovali se statikem, který nám jasně řekl, že tam ještě letos akce uspořádat můžeme, ale příští rok by už situace byla nejistá. Za sezónu uspořádáme v místě třeba osm až deset událostí, které navštěvují tisíce lidí. Nemůžeme riskovat, že to staré sklepy staticky zvládnou,“ argumentoval starosta Řečkovic Marek Viskot.

V následujících letech by se dělníci měli postarat jak o obnovení nejdůležitější části podzemních sklepů, tak o opravu hodového areálu. V místě obnoví tamní terasy, schodiště a zábradlí, přibude taktéž tribuna. „Rekonstrukce bývalého pivovarského podzemí by vyšla na osmdesát milionů korun. Městská část přitom z vlastního za rok investuje asi deset. Pokud opravíme hodový areál, dostaneme se na nějakých pětadvacet milionů, což je v tuto chvíli jasná volba,“ doplnil Viskot.

Necitlivý přístup

K internetové petici zveřejněné na webu koncem června se dosud vyjádřilo mnoho Řečkovických. Za necelý měsíc se neznámé autorce povedlo sesbírat přes sto padesát podpisů. „Podepsala jsem, protože jsem rodačka z Řečkovic, rodiče byli činní v různých oblastech jako divadlo, hasičský nebo kostelní sbor, a jsem přesvědčená, že historické objekty mají být zachovány,“ sdělila třeba Marie Valentová.

Kritická byla vůči záměru také Brňanka Monika Matalová. „Podepisuji, protože to cítím jako správnou věc. Bydlím v Řečkovicích přes padesát let. Zničit sklepy, které tam vybudovali naši předci, je velmi necitlivý přístup, který je především podpořen budoucími velkými zisky. Jsou mnohem důležitější věci než jen peníze. Otázkou je, co to obyvatelům Řečkovic přinese. Odpověď je nasnadě. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, zůstává očím skryto,“ vyjádřila se žena.

Zásadní část pivovarských sklepů je tvořena dvěma navzájem kolmými místnostmi širokými asi osm metrů a vysokých přibližně čtyři metry. Ty jsou do sebe zaklenuté cihlovou klenbou, stěny jsou zároveň částečně zpevněné betonem. Kromě dvou hlavních navzájem kolmých sklepů na ně navazují dvě chodby, které jsou částečně zaplavené vodou. Na místě se nachází také tři kruhové místnosti, známé jako rotundy. Místo však zatím není volně přístupné.