Brno – Má pomáhat, ale rozhádal rodiče žáků škol nejen v brněnské Bystrci. Kvůli projektu Postavme se hladu na základní škole Vejrostova dokonce radní městské části odmítli působení politicky zaměřených neziskových organizací na školách.

Lékaři bez hranic. Ilustrační foto. | Foto: Deník / VLP Externista

Důvodem je kritika sbírky, jejíž výtěžek jde na podporu činnosti neziskové organizace Lékaři bez hranic. „Děti přišly domů, že mají do kasičky do školy přinést peníze. Jsem ráda, že se o věcech dozvídají víc do hloubky, ale vybírání peněz od dětí, které z toho ještě nemají moc rozum?“ reagovala na sociálních sítích matka žáků školy Eva Strnadová.