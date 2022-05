V pivovaru Moravia v brněnských Medlánkách vyrábí sládek devatenáct druhů piv. „Jsem rád, že jsme s kolegy dokázali vytvořit piva, která letos získala tři mezinárodní ocenění a jedno domácí a že lidem chutnají. Loni jsme uvařili osm tisíc hektolitrů a letos už zhruba čtyři tisíce hektolitrů,“ raduje se muž.

V oboru pivovarnictví se pohybuje od svých patnácti let. „Vždycky jsem chtěl studovat chemii a tak jsem hned po základní škole šel na střední odborné učiliště, obor Biochemik pro výrobu piva a sladu. Praktickou část zajišťoval, velký odborník, sládek Heide z pivovaru Budějovický Budvar,“ vypráví sládek.

Cesta k pozici vrchní sládek vedla přes zahraničí. „Měl jsem štěstí, že jsem po vyučení pracoval v pivovaru Český Krumlov a potkal se s odborníky ze společnosti Pivo Praha, kteří mi v roce 2005 nabídli práci v zahraničí. Jednalo se o pivovar v Gruzii. Poté jsem vařil pivo v Austrálii, Arménii, Kazachstánu, na Ukrajině a v Rusku,“ vyjmenovává milovník piva.

Piva ke konzumaci si vybírá podle nálady a chuti. „Všechna jsou dobrá, když je hospody nezkazí. Mám rád všechny styly piv, ale konkrétní značku nedokáži říct,“ zamýšlí se odborník.

Jedním z jeho snů je do pěti let vybudovat nový pivovar v Brně. „Chceme společně s Martinem Šibalem, majitelem pivovaru Moravia, mít první řemeslný pivovar s výrobou o objemu do sto tisíc hektolitrů za rok, což je v Čechách unikum,“ svěřuje se vrchní sládek.

Ve volném čase rád sportuje a čte. „Hraji volejbal a věnuji se sebeobraně. Jedním z mých oblíbených spisovatelů je anglický a australský spisovatel James Clavell,“ uzavírá rodák z Českého Krumlova.