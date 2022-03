Záměr nepodporuje například Anna Němcová. „Osobně mi připadá, že jsou to vyhozené peníze. Dopravní situace se tím nijak nezlepší a ten kdo se potřebuje dostat nahoru na Lesnou, bude cestovat úplně stejně,“ stěžovala si žena.

V Brně-severu lidé aktuálně najdou konečné tramvají ve Štefánikově čtvrti a Čertově rokli. Vedení města však plánuje prodloužit linku 5 až na sídliště Lesná. Argumentují zejména dopravním ruchem mezi centrem a právě obydlenou oblastí. „Přidejte nevyhovující podobu přestupního uzlu u železniční zastávky Lesná nebo velmi špatný technický stav mostu Studená–Merhautova a velkou část důvodů pro prodloužení tramvajové tratě máte pohromadě,“ komentoval brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Tramvaje tak pojedou po Merhautově a Okružní ulici ke křižovatce s třídou Generála Píky, kde se napojí na stávající trať. Současná smyčka Štefánikova čtvrť skončí.

Šalinou mezi Štefánikovou čtvrtí a Lesnou: takto bude vypadat prodloužená trať

Podle starosty Brna-severu Martina Malečka by ale vhodnější řešení nabídlo obsloužení severní a východní části sídliště trolejbusy či autobusy. „Na tramvajovém spojení netrváme, pokud si to vedení města chce prosadit, pak je to jejich rozhodnutí,“ zhodnotil plánovanou výstavbu Maleček.

Nápad se nelíbí ani Pavlu Svítilovi. „Je to hrůza, jen utrácení peněz za hlouposti. Nechápu, kdo nahradí funkční kruhový objezd světelnou křižovatkou. Řešení jako z minulého století,“ krčil rameny rozhořčený muž. „Na horní část Lesné se stejně zase nemyslelo. To budou procházky na Kupkovu, Plachtovu nebo další zastávky,“ přidala se ke kritice Věra Kotrousová.

Mezi cíle představitelů města patří kratší doba cestování bez přestupů nebo zrychlení dopravy a pohodlí. Tramvaje totiž mají větší kapacitu a jsou rychlejší než autobusy, současně nejsou limitovány dopravními zácpami ani špičkami. Tisíce Brňanů tak chtějí z centra města přepravit pohodlněji, bez přestupů a bezbariérově.

Druhá tramvajová trať na Lesnou: začnou opravou chatrného mostu přes železnici

Tisíc sto metrů nových kolejí položí dělníci v několika etapách. V první fázi, zahájené zřejmě v příštím roce, opraví most přes železniční trať na konci Merhautovy ulice, jehož konstrukce je v havarijním stavu. „Součástí projektu je i celková rekonstrukce uličního prostoru. Zahrnuje úpravy silnice, chodníků, parkování, ochranu okolí před hlukem z dopravy a také revitalizaci okolní zeleně,“ řekl dříve městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Stavbu samotné tramvajové trati obsáhne druhá etapa výstavby, se kterou by pracovníci měli začít za dva roky. Nová tramvajová zastávka Provazníkova zajistí cestujícím přestup na trolejbusové linky 25 a 26. Úpravy čekají na stávající nástupiště městské hromadné dopravy Štefánikova čtvrť, Lesná nádraží, Poliklinika Lesná a Halasovo náměstí.

Novinkou pro řidiče či cyklisty bude úprava křižovatky Okružní a Seifertovy ulice, která v současnosti tvoří nestandardní kruhový objezd. Rekonstrukce má místo šoférům zpřehlednit. Po celé délce opravené silnice vzniknou také cyklistické pruhy. První tramvaje by se na Lesnou měly projet nejdříve v roce 2026, stavba vyjde na osm set milionů korun. Investory jsou město Brno a brněnský dopravní podnik, prostředky chtějí získat rovněž z evropských fondů.