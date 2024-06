Celkem devadesát osm kostelů a kaplí mají lidé možnost navštívit v pátek 7. června v Brně a okolí. Součástí programu nebude třeba jen prohlídka věže, kostelů či mše a zpívání, ale také netradiční bohoslužba nebo taneční divadlo. Brněnský deník přináší tipy, do kterých svatostánků letos vyrazit.

Kostel. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek

I letos mohou zájemci navštívit akci Noci kostelů, kdy kostely otevírají své dveře. Lidé tak mají příležitost na Brněnsku zavítat do 98 kostelů či kaplí a zúčastnit se koncertů či třeba komentovaných prohlídek. Letošní ročník vychází na pátek 7. června.

„Naším cílem je, aby lidé, kteří do kostelů běžně nechodí, zjistili, že jim tato místa otevírají svou náruč, a to nejen během Noci kostelů, ale v průběhu celého roku. Přijít, zastavit se, spočinout a v tichu popřemýšlet o životě, pomodlit se, nebo se jen ochladit v horkém letním dni, to je možnost, kterou nabízíme úplně všem. A budeme rádi, když tato naše nabídka bude přijata,“ říká biskup Pavel Konzbul.

Konec stánků u zastávky Ečerova v Brně. Vyhání je prodloužení šalin na Kamechy

V Brně se dveře otevřou například v Betlémském kostele na úpatí kopce Špilberk v Pellicově ulici. Návštěvníci se mohou těšit na netradiční bohoslužbu s názvem Karel Kryl - Děkujeme. Program startuje v osm hodin večer. Dalším místem je Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Akce zde začíná deset minut před šestou hodinou. Děti se dočkají například divadelního představení Kocour v botách. Dojde také na komentovanou prohlídku kostela a dalších míst v Brně spojených s Martinem Středou s průvodcem Martinem Koplíkem.

V šest hodin večer se zájemcům zpřístupní také bývalá synagoga v Lomnici. Malí i velcí sběratele si zde po splnění výzvy odnesou magnetku s obrázkem kaple a zúčastní se také komentované prohlídky s výstavou.

Další místa najdou čtenáři na webu ZDE