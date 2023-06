Otevřená hlavní loď kostela s pohledem na opravená okna chrámu s novými vitrážemi, představení jeho oprav, ale i života farnosti. Takový program čekal letos na návštěvníky Noci kostelů u svatého Jakuba v Brně.

Noc kostelů nabídla pohled do opraveného kostela svatého Jakuba. Podívejte se | Video: Deník/Sabir Agalarov

Kostel se návštěvníkům otevřel poprvé od loňského března, kdy byl kvůli rozsáhlým opravám uzavřen. Rekonstrukcí však kostel prochází už od listopadu 2021. Ta zahrnuje opravu kamenných prvků, výměnu oken, sanaci krovu, výměnu střešní krytiny a vybudování vyhlídkového místa ve věži. Kostel svatého Jakuba se však návštěvníkům otevřela pouze jednorázově. Definitivně by se měl věřícím a turistům otevřít až o adventu.

Kostel byl přístupný v pátek od šesti do desíti hodin. Kromě něj mohli lidé v Brně a okolí navštívit více než sto míst, jako jsou kaple, motlitebny, sbory a duchovní centra. Každé z nich si pro své návštěvníky připravilo program v podobě prohlídek kostelů, kaplí i přilehlých areálů, hudebních, tanečních, tvořivých, multižánrových i dětských programů, přednášek, besed a workshopů.

VIDEO: Na Špilberku začal Prima Fresh festival. Dorazí i Zdeněk Polhreich

„Mnohé programy opět přiblíží zajímavá duchovní, kulturní a osvětová témata i aktuální výročí, zejména 300 let od úmrtí stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela a 550 let od narození a 480 let od úmrtí Mikuláše Koperníka,“ uvedla mluvčí brněnské diecéze Martina Jandlová.

Noc kostelů se v České republice uskutečnila už po patnácté. Kromě ní se koná také v Rakousku, Slovensku a Estonsku.