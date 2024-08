Straší tam? ptám se ředitele Muzea města Brna Zbyňka Šolce, s nímž se před začátkem neobvyklé cesty do temné minulosti hradu setkávám na malém nádvoří. „Myslím si, že ne. Senzitivní lidé ale samozřejmě cítí to, že tady bylo těch dvě stě let kriminálů a padesát let armád, takže duch toho domu asi není úplně ten slunný pozitivní," přibližuje atmosféru v kasematech Šolc.

Zatím pomalu lapám po dechu, který jsem ztratila při výšlapu na kopec, kde se hrad nachází.

Strach z ne úplně slunného ducha kasemat nemám. I kdyby mě v noci v tmavé cele navštívila nějaká tajemná energie, nebyla bych na ni sama. Spolu se mnou na malém nádvoří na uvěznění čeká dalších jedenáct odvážlivců. „Nejprve si odložíte věci do své cely, kde budete spát. Pak vás čeká prohlídka kasemat při svíčkách, proto máte i lucerny," vysvětluje v úvodu s úsměvem mladá průvodkyně Maud Kotasová, zatímco dostávám do ruky lucernu s hořící svíčkou.

Strach se dostavuje poté, co nám průvodkyně představí naši celu. „Tady v hromadné cele si můžete odložit věci a najít místo, na kterém budete spát. Budete tu všichni spolu, toaleta se nachází venku u hradního příkopu a kdyby se něco závažného dělo, necháme tady i vysílačku napojenou na městskou policii," popisuje Kotasová.

Dřevěná plošina jako postel

V dlouhé místnosti s klenutou klenbou zpočátku nic nevidím a s pomocí lucerny se snažím rozeznat jednotlivé tvary. „Aha, jsou tady i kamna, tak to asi není tak špatná cela," konstatuje jeden z účastníků, jenž si všiml zelené hliněné konstrukce u vstupu do cely. Po celé délce místnosti se nachází šikmá dřevěná plošina, jež slouží jako společná postel.

close info Zdroj: Deník/Ľubomíra Závodská zoom_in Reportérka Deníku Rovnost strávila noc v kasematech na hradě Špilberk

Nacházím si místo na úplném konci dřevěné plošiny a do rohu si pokládám spacák i karimatku. „Tak to bude sranda na tom spát, když je to tak šikmé," hodnotí jeden ze spolunocležníků. Kromě dřevěné vězeňské postele a kamen již v místnosti nic víc není.

Svítí jen svíčky

S průvodkyní se vydáváme na večerní prohlídku. V tmavých chodbách nám na cestu svítí jenom svíčky. „Provázet se tady začalo roku 1880 a kdybyste tady procházeli s prvními průvodci, atmosféra by byla obdobná, jakou máme spolu. Svítili si svíčkami a některé svíčky na chodbách by za vámi první průvodci zhasli," říká Kotasová.

close info Zdroj: Deník/Ľubomíra Závodská zoom_in Reportérka Deníku Rovnost strávila noc v kasematech na hradě Špilberk

Podle ní si první průvodci účely mnohých míst v kasematech přikrášlovali. V průběhu prohlídky se dozvídám třeba o vymyšleném příběhu žen, jež v kasematech byly trestány zazděním ve výklencích, kde jim na hlavu kapala voda k zbláznění. I když výklenky i kapající vodu skutečně v kasematech nacházím, podle Kotasové tady žádné ženy nevěznili. „První průvodci byli tedy kreativní," konstatuji.

Bez signálu

Po návratu do kasemat se s námi Kotasová loučí. „Ráno vás přijde vzbudit ostraha. Není tady signál, takže kdyby se něco dělo, použijte vysílačku. Ale jen v nutných případech, třeba při zdravotních potížích, protože je napojena na městskou policii," připomíná Kotasová.

Po krátké hygieně za zvuku zábavy, jež se koná na hradě, se ukládám na své lůžko a doufám, že se mi podaří v nepřirozené poloze usnout. Skutečně je to aspoň částečně jako vězení. Nejraději bych byla na terase jedné z kaváren hradu a užívala si sobotní večer plný hudby. Jsem ale uvězněna a ven z kasemat na světlo se dostanu až ráno.

close info Zdroj: Deník/Ľubomíra Závodská zoom_in Reportérka Deníku Rovnost strávila noc v kasematech na hradě Špilberk

Ráno v šest hodin nás budí ostraha, a já se cítím, jako bych vůbec nespala. Ačkoli jsem měla nafukovací měkkou karimatku, sklon postele mi plně usnout neumožňoval a čas od času se hlasitým pípnutím ozvala i vysílačka. Jen těžko si dokážu představit, jak dokázali spát vězni v takových podmínkách několik dní i let, když takovou pomůcku, jako je nafukovací karimatka k dispozici neměli.

Odměnou za náročnou noc mi je diplom, jež dostávám při svém odbodu a už se těším, až se patřičně dospím ve své měkké a vodorovné posteli.