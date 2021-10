Silničáři se v tubusech zaměřují na kontrolu a servis operátorských stanovišť, servis větrání tunelu nebo údržbu dopravního značení a osvětlení tunelu. „Tyto údržbové práce provádíme pouze v nočních hodinách, mezi devátou večer a pátou ráno, tedy za minimálního provozu," sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Součástí prací silničářů v tunelech jsou i další záležitosti. „Jedná se o kontrolu a údržbu všech videodetekčních a záznamových zařízení, geotechnický monitoring, údržbu požárně bezpečnostních zařízení, primárního a záložního napájení včetně ostatních elektrických zařízení," doplnila Trubelíková.

Po dokončení údržby v tunelu Hlinky se silničáři přesunuli do Husovického. V něm zůstanou pracovat do nedělního rána.

Od pondělí 11. října bude následovat údržba Královopolského tunelu. Do středy se uzavře pouze v nočních hodinách. „Zatím jako jediný v Brně umožňuje jízdu v obou směrech. Této skutečnosti využijeme od středy do pátku, kdy bude přes den obousměrně v provozu vždy jeden tubus. Přes víkend od pátečních devíti večer do nedělích devíti večer uzavřeme oba tubusy" informovala mluvčí.

Jako poslední přijde na řadu Pisárecký tunel. S uzavírkou vždy jednoho jeho tubusu musí řidiči počítat v týdnu od 18. října.