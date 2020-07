Do pěti let si chce Marek Jedlička postavit rodinný dům a s manželkou a dětmi se v něm usadit. Nehodlá však bydlet v satelitu za Brnem. „Představuju si bydlení v dostupné vzdálenosti od centra v klidnější čtvrti, která bude dobře dopravně napojená na páteřní komunikaci,“ vysvětlil pětadvacetiletý technik.

Pokud své plány nezmění, možná najde bydlení třeba v obytné vilové čtvrti v oblasti Kamenice-Kejbaly v brněnských Bohunicích. Počítá se tam s výstavbou až tisícovky bytových jednotek v rodinných domech a bytovkách pro zhruba 2300 lidí.

A dalších až devět tisíc obyvatel by osídlilo lokalitu Kohnovy cihelny a přilehlé oblasti, kde by vyrostly zejména bytovky. „Tomuto záměru říkáme ne! Nedokážu si představit, že se počet obyvatel Bohunic zvýší o deset tisíc lidí a vznikne tu až šest tisíc nových pracovních míst. A doprava odtud vyústí do Jihlavské ulice a do ulice Kamenice, které jsou už teď přetížené,“ odmítl plány města starosta brněnských Bohunic Antonín Crha.

Podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka podnikli odborníci v místě geologické průzkumy, které potvrdily, že jej lze zastavět. „Do návrhu územního plánu se tato studie promítla a počítá se zde s možnou výstavbou, rozdělenou na etapy. Aby byla koncepční, podmiňuje ji vyřešení dopravního napojení do Bohunic a na Jihlavskou ulici pomocí nájezdové rampy,“ upřesnil mluvčí.

Řešení dopravní návaznosti je důležité i pro představitele Brna-středu, kam také část lokality zasahuje. „Nechceme, aby nastalo přetížení ulic v naší městské části, na které by se zástavba napojovala. Proto s ohledem na připravovaný nový územní plán předložíme studii proveditelnosti k posouzení a projednání do komise výstavby a územního plánování,“ sdělil starosta Brna-středu Vojtěch Mencl.

Urbanista Tomáš Pavlovský z brněnské techniky doporučuje, aby pod Červeným kopcem vznikla spíše struktura města než sídliště. „Představuji si tam nejlépe luxusnější vila domy s nejvýše pěti byty a maximálně pětipatrové bytovky. Každý, kdo bude mít peníze a koupí si tam rodinný dům, určitě nebude chtít bydlet pod věžákem,“ vysvětlil Pavlovský.