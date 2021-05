Vítězné uskupení Společně pro Černovice odmítlo první nabídku od společného bloku KDU-ČSL, ODS a ČSSD. Nadále proto pokračuje ve vládnutí s bývalými členy hnutí ANO, kvůli nimž z koalice nedávno vystoupili lidovci. „Zatím žádný konkrétní výsledek z jednání není. Doufám, že se do čtrnácti dnů podaří situaci odblokovat. Jinak by pokračovala patová situace, která není pro městskou část dobrá," řekl černovický starosta Ladislav Kotík.

Mimořádné zastupitelstvo svolal na základě společné žádosti bloku stran. Řádné jednání zastupitelů se 21. dubna nekonalo, protože členové zastupitelstva ani neodsouhlasili program jednání.

Nabídku na vytvoření společné koalice s blokem trojice stran zástupci Společně pro Černovice odmítli, i když by jim v ní zůstaly stejné gesce a pozice. Nepozdávalo se jim mimo jiné navrhované navýšení počtu jednatelů Pískovny Černovice, kterou městská část stoprocentně ovládá, ze současného jednoho na tři. „Pro efektivní fungování společnosti by nebylo vhodné, aby měla tři jednatele. Když to přeženu, tak by měla víc skoro víc jednatelů než zaměstnanců," uvedl Kotík.

Špatné jednání

Zástupci lidovců, občanských a sociálních demokratů vítězi voleb chtějí v koalici nahradit bývalé členy hnutí ANO, kteří by v takovém případě zamířili do opozice. Mezi ně patří i místostarostka Šárka Korkešová, zejména špatné jednání s ní označili lidovci jako hlavní důvod odchodu z koalice.

Jeden jednatel pískovny, kterým je momentálně Daniel Smrček, podle představitelů společného bloku všechny tamní záležitosti nestíhá. „Celé roky byli dva jednatelé. Navrhli jsme počet rozšířit na tři, ale měli by snížené platy dohromady jako za dva, takže platově by se nejednalo o navýšení oproti stavu, jaký byl celé roky," vysvětlil dosavadní černovický místostarosta za KDU-ČSL Jiří Hasoň.

Každý z jednatelů by měl podle jeho představ na starosti konkrétní záležitost v pískovně. „Jeden by řešil například třídění písku a rozvoj této komodity, další jednání s vlastníky pozemků, třetí územní plán města a směny pozemků," nastínil Hasoň.

Podle místostarostky Korkešové stačí v pískovně jeden jednatel. „Za Smrčkova vedení pískovna funguje. Ze všech provedených kroků v současné situaci je viditelné, že zakopaný pes celé záležitosti je právě v pískovně," prohlásila.

Přináší zisk

Stoprocentním vlastníkem pískovny je městská část od roku 2018. V současnosti vydělává a přináší zisk, ještě nedávno přitom byla ztrátová.

Prioritou pro Korkešovou a její spolupracovníky z bývalého hnutí ANO je pokračovat v současné koalici. Té chybí k většině v jednadvacetičlenném zastupitelstvu jediný hlas. Sedm jich má Společně pro Černovice a tři bývalé ANO. Lidovci disponují dvěma hlasy, společně s občanskými a sociálními demokraty jich mají sedm. V zastupitelstvu sedí také jeden zástupce komunistické strany a tři zvolení za Černovické patrioty.

Další vlnu jednání plánují představitelé trojbloku stran s vítězným uskupením v prvním květnovém týdnu. Podle lidovce Hasoně je ve hře varianta, že by zástupci Společně pro Černovice a bývalého ANO pokračovali ve vládnutí s tichou podporou komunistů. Starosta Kotík tohle tvrzení odmítl s tím, že se snaží najít jinou variantu řešení situace.