Na dvanácti čtverečních metrech model pokryje území Brna o velikosti dva na jeden a půl kilometru. Aktuálně je zhruba hotový z poloviny, obsahuje třeba zmenšeniny nejvyšší budovy v České republice, AZ Toweru, blízkého M-Paláce nebo budov areálu Spielberk Office Centre. Například AZ Tower vznikal v tiskárně dvacet hodin. Odborníkům zbývá dodělat severní polovina modelu, která zahrne třeba i katedrálu Petrov na vyvýšeném terénu nebo halu Rondo. Úmyslně nechávají prázdný prostor budoucího hlavního nádraží.

„Přímo do modelu budou soutěžní týmy vkládat navržené budovy nového hlavního nádraží s navazujícím veřejným prostranstvím, které tak bude možné hodnotit z nadhledu a v kontextu celého místa. Model poslouží také při dalších jednáních o záměrech v nové čtvrti Trnitá. Počítáme s tím, že bude možné měnit budovy podle toho, jak se bude území rozvíjet,“ řekl městský architekt Michal Sedláček.

V modelu mají zmenšeniny bílou nebo dřevěnou barvu, podle toho, zda už v území reálně stojí, nebo jsou pouze navržené. Pracovníci kanceláře městského architekta počítají s tím, že se model bude později doplňovat o objekty, které skutečně v nové čtvrti Trnitá v dalších letech vyrostou.

Digitální sochařství

Kompletně hotový bude model o velikosti tři krát čtyři metry a v měřítku 1 ku 500 na začátku června. Náklady na jeho pořízení jsou 1,8 milionu korun. Odborníci na jeho výrobu používají desky pryskyřice, olšové dřevo a termoplast.

Kombinují dvě výrobní technologie. „CNC obrábění pro výrobu terénu a 3D tisk pro zástavbu. Jednou materiál ubíráte, druhou se na sebe v tenkých vrstvičkách přidáváte. V digitálním sochařství je pro nás běžné, že vytváříme velké objekty, které se skládají z více dílů a musí se k sobě sesadit. V tomto případě je však mimořádná přesnost, se kterou pracujeme. Přestože má celý model několik metrů, nemůžeme si mezi jednotlivými díly dovolit nepřesnosti ani v řádu milimetrů,“ sdělil vedoucí 3D studia Tomáš Medek.

Pracovníci kanceláře městského architekta pro model hledají vhodné místo v centru Brna, kde ho vystaví, aby si ho mohli Brňané prohlédnout. Bude rozložitelný do dvanácti částí, aby se dal přenést a mohl sloužit dalším veřejným jednáním nad novou čtvrtí Trnitá i navazujícím soutěžím v oblasti. Nahradí starý model lokality v meřítku 1 ku 600, který už je zastaralý a opotřebovaný.

V soutěži na nové hlavní nádraží nedávno odborná porota posuzovala návrhy dvanácti účastníků. Z nich anonymně vybrala čtyři postupující, které své záměry rozpracují do větších detailů. Ti zároveň musí vyrobit i vkládací zmenšeniny budovy nádraží a jejího okolí do vznikajícího modelu. „Zúžení účastníků soutěže teď musí schválit zadavatelé, kterými jsou Správa železnic a Brno. Poté bude soutěž pokračovat do druhé fáze. Vítěze soutěže budeme znát v létě. Všechny návrhy představíme veřejnosti na velké výstavě na podzim,“ doplnil Sedláček.