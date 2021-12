Lokalitu investor plánuje zastavět šesticí budov, které obklopí centrální prostranství. Architektonicky se od sebe budou lišit, každá dostane vlastní podobu. Nabídnou bydlení, kanceláře, obchody, restaurace a služby. „Celý prostor napojíme na uliční síť a podchod pod nádražím, v budoucnu po přesunu hlavního nádraží také na systém městských parků na místě dnešního kolejiště,“ řekl mluvčí investora Ondřej Micka.

Tesco na Dornychu nahradí náměstí: investor požádal o demolici

Před vánočními svátky developer seznámil s aktuálním stavem projektu představitele města včetně primátorky Markéty Vaňkové. „Spolupráci oceňuji a velmi vítám, že třiadvacet procent zastavěné plochy je určeno k bydlení,“ uvedla po jednání Vaňková.

Jak už Deník Rovnost informoval dříve, z úrovně města mířilo na investorův záměr nazvaný Dornych – polyfunkční komplex, několik požadavků. Týkaly se třeba snížení výšky budov, aby z ulice Dornych zůstal zachovaný výhled na katedrálu Petrov, nebo na zvýšení podílu bydlení. Investor má také umožnit průchod přes nový areál do sousední Galerie Vaňkovka.

Dornych - polyfunkční komplex



Vznikne místě obchodního centra Dornych s Tescem a okolních parkovišť u hlavního nádraží v Brně.



Kvůli demolici budovy půjde k zemi i lávka spojující Tesco a Galerii Vaňkovku, nahradí ji nové přemostění.



Nový areál zahrne šest samostatných budov a centrální náměstí.



Nabídne bydlení, kanceláře, restaurace, obchody, služby a hotel.



Investorem je developerská skupina Crestyl.



Záměr se nyní nachází ve fázi územního řízení.

Například podle Brňanky Veroniky Paceltové se má celá lokalita proměnit co nejdřív.

„Jsem pro zbourání a výstavbu nových budov s náměstím bez zbytečného zdržování. Tesco je zastaralá budova, kterou už stejně nikdo nemá zájem zrekonstruovat. Okolí hlavního nádraží má být reprezentativní a moderní, což projekt zajistí,“ je přesvědčená mladá žena.

Budoucí areál ohraničují ulice Dornych z východu a Úzká z jihu. Na severu tvoří hranici železnice a na západě železářství stojící v úrovni Uhelné ulice. Změna v oblasti čeká na řidiče, kteří jsou dosud zvyklí parkovat na stávajících plochách u budovy s Tescem. Nově zajedou do podzemních garáží.

Investor nadále počítá s lávkou přes Úzkou ulici, po které se pěší dostanou do vrchního patra Galerie Vaňkovka. Řada lidí ji využívá při cestě z centra na nedaleké autobusové nádraží Zvonařka. Přemostění v budoucnu nahradí nové. Chodci je využijí i po dobu přeměny areálu. Zda to ale bude v tomto období stále ještě současná lávka nebo provizorní, developer ještě řeší.

V centru Brna vyroste nová čtvrť. Tesco půjde k zemi a s ním i lávka u Vaňkovky

Aktuálně je projekt ve fázi územního řízení. Se stavbou chce investor začít do dvou let, dokončení celého projektu předpokládá v horizontu čtyř let. Ještě předtím musí zbourat budovu s Tescem. Řízení o povolení jeho odstranění zahájil stavební úřad Brna-středu už v dubnu. Konečné rozhodnutí o demolici investor dosud nemá. „Termín zbourání stávající budovy je zatím předčasné řešit, vše bude souviset až s termínem zahájení výstavby,“ poznamenal mluvčí Micka.