„Město by nám mělo dát nějakou garanci, že nám chce nemocnici předat. Ať už třeba podpisem memoranda nebo projednáním na zastupitelstvu," řekl převor Martin Richard Macek.

Zástupci města nemocnici provozují od roku 1998, kdy začala platit dvacetiletou nájemní smlouvu uzavřená mezi Brnem a řádem. Od jejího vypršení v roce 2018 se nyní jedná už o sedmé prodloužení. Tentokrát na nejkratší dobu.

Jak už Deník Rovnost nedávno informoval, představitelé řádu už předloni městu jasně deklarovali, že nemocnici převezmou. Od té doby ale o vlastní provozování zařízení usilují marně. „Z města neustále opakovaně pouze slibují, ale my chceme, aby dali před veřejností jasně najevo, že budou spolupracovat na předání," prohlásil Macek.

Primátorčin náměstek pro zdravotnictví Petr Hladík doufá, že jednání s řádem povedou ke dlouhodobé nájemní smlouvě a stabilitě. Krátkodobým prodloužením podle něho řád na Brno tlačí. „Je to smutné. Je nasnadě, že nemocnice i její zaměstnanci jsou klíčoví pro zdravotnický systém města," uvedl.

O požadované garanci formou memoranda jsou zástupci města ochotní jednat. „A to v kontextu smlouvy o spolupráci z roku 2001, kterou jsme jako město s řádem uzavřeli na dobu neurčitou," nastínil Hladík.

Původní nájemní smlouva stanovila symbolický stokorunový poplatek za pronájem celého areálu. Město za to do oprav v areálu investovalo stovky milionů korun. V současnosti tam má majetek v hodnotě přes miliardu korun. Zda by vybavení či budovy ve vlastnictví města bratři odkoupili nebo je za poplatek užívali pouze dočasně, není v tuto chvíli rozhodnuto.