Jedinečnou příležitost projít se po nově vybudované mostní estakádě, která propojuje Tomkovo náměstí a Rokytovu ulici, využily v sobotu davy lidí. Konal se tam Den otevřené estakády.

V sobotu se zájemci mohli projít po estakádě na Tomkově náměstí v Brně. | Video: Deník/Sabir Agaralov

Ředitelství silnic a dálnic v budoucnu na pět set metrů dlouhou stavbu pustí auta. Návštěvníci se mohli z estakády pokochat i nevšedním výhledem na Brno. Most se nad terénem klene ve výšce přes osmnáct metrů a jeho piloty jsou naopak ukotveny až ve třicetimetrové hloubce.

Součástí akce byla také ukázka stavební techniky, organizátoři lákali i na zajímavosti pro malé i velké. „Z bezpečnostních důvodů není možné na most vstupovat s koly, koloběžkami či na bruslích. Vstup s kočárkem možný je," sdělila Zdeňka Obalilová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Obří most je součást nově vznikající části velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova. Po estakádě do tunelu by se auta měla dostat do konce roku 2024. Výstavba vyjde město a Ředitelství silnic a dálnic na bezmála dvě a půl miliardy korun.