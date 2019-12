Kdo chce dotaci:

SK TART Moravská Slavia Brno (moderní gymnastika)

- vznik malého gymnastického sálu, převlékárny, sociální zařízení i nové prostory pro uskladnění náčiní (11,8 milionu korun)

TJ Lokomotiva Ingstav (třeba ragby nebo volejbal)

- nástavba objektu o druhé podlaží s tělocvičnou (42 milionů korun)

VSK Technika Brno (baseball)

- oprava šaten, zateplení areálu, osvětlení stadionu (20,3 milionu korun)

ŽLTC Brno (tenis)

- rekonstrukce a výstavba nových tenisových kurtů (29,2 milionu korun)

TK Tesla Brno (tenis)

- nafukovací přetlaková hala na čtyři kurty (5,9 milionu korun)

TJ Rapid Brno (jachting)

- nové technické a sociální zázemí, víceúčelové hřiště (20 milionů korun)

Všichni zájemci si podali žádosti o dotaci na ministerstvo školství. Brněnští radní doporučili zastupitelstvu, aby v úterý odhlasovalo závazek, že se město bude na projektech podílet. Ale jen tehdy, pokud kluby získají příspěvek od státu. Ten uhradí až sedmdesát procent nákladů projektu.

Pro příští rok na sportovní dotace město vyčlení pětatřicet milionů korun. Výzvu zveřejní na webu v nejbližších dnech, kluby se mohou hlásit od dvacátého ledna do dvacátého února. Prioritu budou mít ti, kteří získají spolufinancování projektu od státu či městské části nebo kraje. „Chceme, aby žadatelé už měli za sebou výběrové řízení na stavbu,“ sdělil náměstek primátorky Petr Hladík.

Pro letošek představitelé města vyčlenili na dotace sportovním klubům zhruba padesát milionů korun. Celkově si celky požádaly o devadesát milionů. „Dostalo se na všechny, kteří byli se svými projekty nachystaní,“ zmínil Hladík.

Zástupci sportovního klubu TART Moravská Slavia Brno chystají na příští rok modernizaci stávajících prostor. Podle projektu tam vznikne třeba malý gymnastický sál. Tenisový klub Tesla Brno zase plánuje nafukovací přetlakovou halu, která by byla využitelná i v zimním období.



Rekonstrukce čeká rovněž sportovní areál ŽLTC Brno. „V klubu jsem dělala své první tenisové kroky. Ráda bych tam nyní předávala své zkušenosti a vytvořila prostředí, kde to děti budou mít rády. Areál potřebuje rekonstrukci, bude to běh na dlouhou trať,“ poznamenala ještě do nedávna aktivní přední česká tenistka Lucie Šafářová.