Dvě mistrovství světa plánují v Brně hostit představitelé města v nadcházejících letech. O krok blíže jsou k tomu po středečním zasedání rady, na němž vybrali firmu, která novou halu ve sportovním areálu Vodova postaví. Sportovní stánek tak v budoucnu poslouží nejen pro pořádání mezinárodních akcí, ale rovněž pro tréninky a zápasy mládeže v míčových sportech.

Třetí hala ve sportovním areálu Vodova v brněnském Králově Poli. | Foto: Vizualizace: Starez-Sport

Z devíti nabídek zvítězila s nejvýhodnější cenou firma Moravostav Brno. Nová a již třetí hala v areálu vyjde na necelých devadesát milionů korun.

„Předpokládaná hodnota zakázky činila 118 milionů korun bez daně, jde tedy o výrazně lepší nabídku, než jsme čekali. Dle schválené smlouvy budou mít stavbaři na uskutečnění maximálně rok a půl. Předpokládáme, že by práce mohly začít v srpnu nebo v září. Hotovo by pak mělo být na začátku roku 2025,“ sdělil primátorčin náměstek René Černý.

Vrátíme z mapy vymazané město Brno, říká Kratochvíl o potřebě multifunkční haly

Podle vedení města je výstavba třetí haly pro míčové sporty zásadní investicí do rozvoje brněnského sportu. „V areálu Vodova je o současná sportoviště obrovský zájem a kapacitně už klubům a dalším zájemcům nestačila. Díky nové hale se rozšíří možnosti pro trénink mládeže a především se nám otevře cesta k pořádání mezinárodních mistrovství a dalších významných sportovních akcí,“ vysvětlila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Pětapadesát metrů dlouhá a necelých čtyřicet metrů široká stavba nabídne plochu o téměř patnácti stech metrech čtverečních, kterou bude možné rozdělit na několik menších hřišť. Kromě podélného hřiště pro házenou, futsal nebo florbal zahrne hala rovněž tři příčná hřiště pro basketbal, nohejbal či volejbal.

Třetí hala ve sportovním areálu Vodova v brněnském Králově Poli. Zdroj: Vizualizace: Starez-Sport

Provozní část naopak obsáhne nezbytné jednopodlažní zázemí, a to vstup, propojení se starší halou, šatny a sprchy. Teleskopická tribuna pojme až dvě stě padesát diváků, součástí je mimo jiné obnova okolí, úprava vstupu a příjezdové silnice do areálu z Vodovy ulice, v neposlední řadě pak nové osvětlení. Kromě toho v místě vznikne sedmatřicet parkovacích míst.

Jedním z důvodů, proč v areálu Vodova nová hala vyroste, je uspořádání dvou světových šampionátů v Brně. V prvním případě jím má být mistrovství světa basketbalistek do devatenácti let v roce 2025, o rok později světový turnaj kadetek do sedmnácti let.

Další krok pro novou halu v Brně: obří úvěr zastupitelé i přes kritiku schválili

„V hale budou hrát zápasy a trénovat míčové sporty mládežnické kluby, ale zároveň se tu budou konat mezinárodní šampionáty v basketbalu, volejbalu, házené nebo florbalu. Věřím, že přespříští rok v červenci budeme hostit první významnou akci,“ upřesnil brněnský radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.