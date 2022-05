Vážím si přátelství, které jsem v klubu v Jehnicích navázal, říká jeho vedoucí

Ve druhém patře hasičské zbrojnice architekti navrhli denní místnost, která poslouží jako učebna a samostatná kancelář velitele. Autory vizualizací jsou odborníci z brněnské architektonické kanceláře Burian-Křivinka. Výstavba hasičské zbrojnice vyjde na zhruba pětadvacet až osmadvacet milionů korun. "Čím později začneme stavět, tím to bude dražší. Jsme zařazeni do programu výstavby malých hasiček a čekáme, zda na to dostaneme nějaké peníze. Počítáme s tím, že se to bude stavět na etapy. Pokud nám schválí alespoň část peněz, tak se může začít letos stavět hrubá stavba," doplnil starosta Jehnic Václav Šicha.