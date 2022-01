Památkové zóny mají tvořit prstenec území okolo historického centra, který zasáhne až do Žabovřesk, Černých Polí či Husovic, a také část Králova Pole okolo Slovanského náměstí a Palackého třídy. Představitelé Brna-středu je žádají omezit pouze na významné lokality s budovami, jež o svůj památkový status přišly kvůli administrativní chybě. „Zóny chceme zúžit na historické centrum Králova Pole a ne je rozšířit do okolních ulic, protože značně omezí všechny vlastníky," doplnila starostka městské části Karin Karasová.

Obavy kvůli nepřiměřenému zásahu do vlastnických práv majitelů na území zón vyjadřují i zástupci Brna-středu. Úředníci ministerstva kultury ale ujišťují, že majitelé mohou provádět úpravy ve vnitřních prostorách. „Například když se v interiérech svých obydlí rozhodnou k průběžně prováděné modernizaci, pravidelným udržovacím pracím a k přizpůsobování bytů běžným standardům bydlení 21. století," upřesnila za ministerstvo Ivana Awwadová.

Zóny mají pomoct zachovat fasády budov s architektonickými a urbanistickými hodnotami. Zároveň ale nebránit dalšímu rozvoji v území. „Status městské památkové zóny neznamená nemožnost architektonického a urbanistického dotváření proluk, nezastavěných stavebních pozemků, nemožnost demolice památkově nehodnotných objektů či zamezení potřebné revitalizace brownfieldů," ujistila Awwadová.

Výtky městských částí k návrhu památkových zón



Co vadí v Brně-středu?

Rozsah zón, které se mají zaměřit pouze na cenné lokality.

Zveřejnění v době okolo vánočních svátků a málo času na seznámení se s návrhem.

Nepřiměřený zásah do vlastnických práv uživatelů území.

Obecnost a nesrozumitelnost podmínek pro stavební a další činnosti.



Co vadí v Králově Poli?

Rozsah zón, protože kromě historického centra městské části pokrývají i jeho vedlejší ulice.

Značné omezení pro vlastníky.

Výtky představitelů Brna-středu míří i na způsob zveřejnění návrhu zón, který označují za zmatečný. Na úřední desce jej zástupci ministerstva pověsili 20. prosince, vydržel tam pak patnáct dnů. „Lidé se přes Vánoce věnují hlavně rodině a nesledují úřední desky. Pro Brňany se jedná o dokument zásadního významu a bylo by rozhodně vhodné umožnit jim se s návrhem lépe seznámit. Diskuze s obyvateli a veřejné projednání je v zájmu transparentnosti celého procesu," prohlásila mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

Zástupci ministerstva kultury upozornili, že zdržení celého procesu způsobily obstrukce ze strany Brna-středu k domluvenému kompromisu v roce 2020. I přes ně stále deklarovali záměr vyhlásit je nejpozději ke konci loňského roku. „Zcela tak odmítáme tvrzení městské části, že by obyvatelé o dlouhodobém záměru vyhlášení zón pro širší centrum města nevěděli a neměli zároveň dostatečný čas se s návrhem a smyslem připravované plošné památkové ochrany včas seznámit,“ reagovala Awwadová.

Přímo Brnok návrhu vlastní námitky nepodá, protože se ve vedení města neshodli na rozsahu zón. Radní návrh opakovaně projednali 19. ledna. „Rada města jej vzala na vědomí. Žádné usnesení týkající se námitek v této věci nepřijala," sdělil primátorčin náměstek Tomáš Koláčný.

Lhůta pro připomínkování návrhu uplyne 4. února. Nevyužijí ji zástupci Žabovřesk ani Brna-severu, na jejichž území se mají zóny také částečně nacházet. Kromě města či městských částí mohou předložit připomínky také vlastníci nemovitostí nacházejících se v zónách.

V navržené podobě mají zóny čtyři stupně ochrany: A až D s tím, že A je tou nejpřísnější. Zahrnují souvislé území širšího centra města, kam spadají oblasti s činžovními domy na Starém Brně, Veveří či v okolí Lužánek a také vilové čtvrti Stránice, Černá Pole či Žabovřesky. Patří do něj i specifický areál funkcionalistické architektury v podobě výstaviště nebo park Lužánky. Samostatnou zónu tvoří část Králova Pole v okolí Slovanského náměstí a Palackého třídy.