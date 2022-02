Muž ze středních Čech má speciální typ nádoru mízních uzlin, který se nazývá také lymfom z plášťových buněk. Je to jeden z vzácnějších typů lymfomů, často má agresivní průběh a výraznou tendenci se pacientům vracet.

„S lymfomem se pacient léčí už několik let, má za sebou hodně linií chemoterapie, která na čas pomohla, ale pak se lymfom vždy zase vrátil. V těch posledních liniích byla pomoc jen na krátkou dobu, nebo chemoterapie vůbec nezabrala,“ přiblížil stav pacienta lékař František Folber z bohunické nemocnice.

V zařízení pacient na přelomu roku podstoupil odběr vlastních bílých krvinek a po necelém měsíci mu lékaři preparát z těchto buněk vyrobený nitrožilně aplikovali. Po dalším měsíci, kdy nemocnici opouštěl, viděl výsledky on i jeho ošetřující lékaři.

„I sám pacient si pohmatem všimnul, jak se lymfom zmenšil na polovinu. Laicky by se dalo říct, že my odebereme buňky a výrobce je „vycvičí“ tak, aby uměly poznat a zničit nádorové buňky. Jsou to tedy buňky tomu pacientovi vlastní, které jsou naprogramované tak, aby dokázaly rozpoznat jeden konkrétní znak na nádorových buňkách. A poté jsou schopné tyto nežádoucí buňky zničit,“ popsal Folber.

V posledních víc než dvou letech podali lékaři z Interní hematologické a onkologické kliniky nemocnice preparáty dvou předchozích typů buněčné terapie. Dohromady se jednalo o téměř tři desítky pacientů v pokročilé fázi nádorů mízních uzlin nebo leukémií.