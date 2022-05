Romští uprchlíci v Brně: Děti žebraly na Staré osadě, říká židenický starosta

Cílem projektu je co největší energetická soběstačnost. Technologicky je komplex navržený tak, aby energetiku objektu monitoroval centrální systém měření a regulace. „Přes mobilní aplikaci si lidé individuálně nastaví požadavky na topení, chlazení nebo větrání a zároveň budou moct sledovat aktuální spotřebu včetně elektrické energie. Na kolik výstavba vyjde, zatím nelze přesně říct,“ vysvětlil Oulehla. Součástí budou rovněž takzvané zelené střechy, konkrétně na dvou ze tří bloků stavby.

Nejlevnější ateliér vyjde zájemce na necelých pět milionů korun, jednopokojové bydlení s kuchyňským koutem pořídí za bezmála šest milionů. K dispozici již podle Oulehly zůstává pouze menší polovina nabízených bytů, první nájemníci se nastěhují na podzim příštího roku. „Pokud luxusní stavba znamená i drahé bydlení, pak jistě nejsem jediný, kdo by ocenil spíše ty levnější, třeba takzvané startovací,“ pokrčil nad výstavbou rameny třeba Brňan Lukáš Novosad.

Podle ekonoma Petra Pelce je však pravděpodobnost, že by některé z bytů zůstaly prázdné, relativně malá. „Pro Brno se bude jednat o velký přínos, poptávka po bydlení je ve městě v současné době velmi vysoká. Nemyslím si ani, že by zájem o byty měla ovlivnit aktuální situace na Ukrajině a nejistota ohledně dodávek plynu,“ podotkl Pelc.

NOVÁ MĚSTSKÁ ČÁST

Polyfunkční dům se má v následujících letech stát jednou z částí nové čtvrti, která vznikne právě na místě současného brownfieldu v okolí brněnského hlavního nádraží. Městská část s názvem Jižní čtvrť poskytne Brňanům občanskou vybavenost v podobě obchodů, restaurací, kaváren a historických památek v nejbližším okolí. „Zatím máme hotovou územní studii, ladili jsme konkrétní procenta určená pro bydlení. Pokračování zatím zpomaluje pouze absence protipovodňové ochrany,“ přiblížil městský radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Ačkoliv bude nová městská část kompletně hotová v horizontu deseti let, v okolí obchodního centra Vaňkovka pracují dělníci už nyní. Přípravy pokračují také v souvislosti s přesunem hlavního nádraží. „Když se podíváte, jak to v okolí nádraží vypadá, jedná se v zásadě o brownfield. To, co je aktuálně ostudou města, se časem stane inovativním funkčním centrem,“ uvedl brněnský náměstek pro bydlení Jiří Oliva.

Bytový komplex na Nových sadech:

- Nabídne stojednatřicet bytů, od jednopokojových po bydlení s pěti místnostmi.

- Ceny ateliérů začínají na necelých pěti milionech korun, za byt jednopokojový byt s kuchyňským koutem zaplatí zájemci bezmála šest milionů korun.

- První nájemci se do domu nastěhují na podzim příštího roku.

- Polyfunkční dům se v budoucnu stane součástí nové městské části Jižní čtvrť.