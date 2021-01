Celoplošnou rokokovou malbu restaurují odborníci v hradním paláci hradu Veveří. Podle odborníků z Národního památkového ústavu malba patrně pochází z konce 18. století. Už v létě by si ji mohli prohlédnout návštěvníci hradu. "Malby se restaurují proto, aby se mohly následně ukazovat návštěvníkům. V tuto chvíli se dokončují čistící práce," řekla v úterý kastelánka Veveří Lenka Uedlová.

V místnosti 211 na hradě Veveří restaurátoři pracují na obnově celoplošné malby. | Foto: Národní památkový ústav, územní památková správa 5 Kroměříži

Podle restaurátorů nejde o fresku, tedy malbu do vlhké omítky, ale zřejmě o temperu. Práci na její obnově zahájili odborníci na konci léta. "V restaurování se pokračuje. Do zahájení sezóny v červnu v červenci by to mělo být součástí prohlídkové trasy," uvedla za kroměřížskou pobočku Národního památkového ústavu, pod jehož gesci Veveří spadá, Dagmar Šnajdarová.