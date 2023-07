Stavba je součástí projektu Napij se, který si obyvatelé odhlasovali v participativního rozpočtu. Nešťastné načasování je podle mluvčího brněnského magistrátu Filipa Poňuchálka způsobené tím, že vedení města projekt schválilo až po odhlasování obyvateli a před letní sezonou by dělníci stavbu pítek nestihli. „Uskutečnění podobných projektů má svůj harmonogram a nemůžeme jej uspíšit. Jsou potřeba konzultace s experty a městskými částmi. Musíme vybrat zhotovitele, dát mu dostatečnou lhůtu na stavbu a tak dále,” vyjmenoval Poňuchálek.

Nová pítka v Brně:



- Lesná, u polikliniky

- Černá Pole, Volejníkova ulice

- Jundrov, Veslařská ulice

- Královo Pole, Hlaváčkova

Náklady na zprovoznění nových pítek vyjdou na více než jeden milion korun. „Smluvně na to má zhotovitel čas až do konce října. Stavba by ale měla být hotová a funkční do konce léta, práce tedy nejspíše dokončí s předstihem,” věří Poňuchálek.

Aktuálně je v Brně skoro třicet pítek. Zvýšení jejich počtu ve městě považují lidé za dobrý krok. „Za mě je to dobrá investice. Kolemjdoucí si aspoň uvědomí, že je fajn dodržovat pitný režim,” myslí si Dominik Bukovínský bydlící kousek od Medlánek, kde nové pítko přibyde. Blízko místa je naučná stezka a několik vhodných míst na procházku.

Podobný názor má také Alice Holaňová. O projektu dříve nevěděla. „Je to fajn nápad v momentě, kdy má člověk třeba prázdnou flašku a potřebuje si ji doplnit,” zmínila Holaňová.

Vlna veder přišla i do Brna, město zveřejnilo seznam míst, kde se lze napít

Představitelé města připravují stavbu dalších tří pítek. A to v Rysově uliciv Medlánkách, Náhorní v Žabovřeskách a na Cacovickém ostrově v Maloměřicích a Obřanech. „Dokumentace bude hotová na přelomu září a října. Zhotovitel poté bude mít půl roku na stavbu,” řekl Poňuchálek.

Přehled pítek, která jsou v Brně v provozu, najdou lidé v interaktivní mapě na webu.

MAREK BERČÍK, LUCIE BURIANOVÁ