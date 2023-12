Hlavní změnou je podle bystrckého starosty Tomáše Kratochvíla poskytování nájemní smlouvy na dobu neurčitou pouze těm nájemcům, kteří do pronájmu získají obecní byt, na který se váže dluh dvě stě tisíc korun a vyšší. „Doposud jsme neměli stanovenou žádnou hranici. Smlouvu na dobu neurčitou tak získali i ti nájemci, kteří uhradili dluh třeba jen pár tisíc," vysvětlil Kratochvíl.

Nové rozhodnutí bystrckého zastupitelstva ale může zrušit změna občanského zákoníku, kterou nyní projednávají poslanci. Diskutují o úpravě podob nájemních smluv. Ty by se nově se mohly prodloužit pouze dvakrát, pak by musel dát majitel nemovitosti nájemci smlouvu na dobu neurčitou. „Nevíme, zda zákon bude přijat a zda bude aplikován i na obecní byty. Pokud ano, tak by tento zákon byl výš než usnesení zastupitelstva," podotknul Kratochvíl.

Pronájem obecních bytů, na které se váže dluh například za neplacení předchozím nájemcem, je podle Kratochvíla oboustranně výhodný. Městská část má zhruba šestnáct set bytů, dohromady na nich eviduje dluh zhruba jeden milion korun. Žadatelé o tento typ bytů zase zaplacením dluhu zkrátí svou dobu čekání na přidělení obecního bydlení. „Dluh potom můžou po dlužníkovi vymáhat místo nás. My zase snižujeme počet a částku dluhů na absolutní minimum," konstatoval bystrcký starosta.