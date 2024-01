Pátou sanitku pořídilo Brno pro záchranáře. V dalších pěti letech budou podobné nákupy pokračovat. Nyní bude pro pacienty v Brně nebo okolí jezdit nové vozidlo na podvozku Mercedes-Benz Sprinter. Má zabudovanou kompletní zdravotnickou zástavbu a všechny výstražné a další systémy.

Novou sanitku převzala 16. ledna ředitelka jihomoravských záchranářů Hana Albrechtová. | Foto: ZZS JMK

Klíče od sanitky v úterý 16. ledna slavnostně převzala ředitelka jihomoravských záchranářů z rukou primátorky Markéty Vaňkové. „Došlo tak k završení memoranda o spolupráci, v němž se Brno zavázalo, že bude finančně přispívat na pořízení jednoho sanitního vozu ročně po dobu pěti let,“ přiblížila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Vedení Brna oceňuje náročnou práci záchranářů. „Velmi mě těší, že můžeme tímto způsobem podpořit záchranáře, jejichž práce je mimořádně náročná. A dobrá zpráva je, že jsme memorandum prodloužili o dalších pět let, a to až do konce roku 2028. Jde o smysluplnou investici, protože směřuje do zdraví nás všech,“ poukázala primátorka Vaňková.

První sdílená zóna v Brně. Místo pěší zóny u nádraží, značky osadí v pondělí

Nová sanitka včetně vybavení přišla na bezmála pět milionů korun. Auto je určeno pro výjezdovou základnu na Ponavě. „Loňský rok byl pro nás, pokud jde o nové vozy opravdu štědrý. Počítáme-li i tento vůz, je řeč o celkem sedmadvaceti Sprinterech. Dlouhodobě jsme se potýkali s nedostatkem vozidel, přičemž výjezdů neustále přibývá. Městu Brnu tímto děkujeme nejen za nové vozidlo, ale také za prodloužení memoranda,“ nechala se slyšet ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová.

Na přednemocniční péči ve vysoké kvalitě, která se pacientům dostane díky špičkově vybavené sanitce, upozornila zastupitelka Dagmar Sedlová. „Sama jsem lékařka, často jsem v nemocnici na urgentním příjmu přebírala od záchranářů pacienty k další péči. Jsem ráda, že jim můžeme zajistit alespoň jeden moderní vůz se špičkovým vybavením ročně. Poskytování přednemocniční neodkladné péče tak může proběhnout v nejvyšší možné kvalitě,“ doplnila neuvolněná zastupitelka pro oblast zdravotnictví Seidlová.

Brno škrtlo 19 milionů pro Milosrdné. Nemocnice proto omezí opravy a údržbu

Ředitelka záchranářů poukázala ne neustálé vylepšování technologií. „Vydali jsme se cestou hydraulických nosítek, které se držíme. Usnadní nám to práci ve výjezdu. I nadále vybavujeme vozy jednotkou C-Roads, která mimo jiné umožňuje vozidlům integrovaného záchranného systému preferenci na semaforech, na některých brněnských křižovatkách tak předpokládáme zrychlení průjezdu a zvýšení bezpečnosti účastníků provozu,“ řekla Albrechtová.

Doplnila, že její kolegové nejčastěji pečují o pacienty s interními chorobami, souvisejícími zejména s onemocněním srdce, cév a mozku. Velkou část zásahů pak tvoří úrazy, a to zejména úrazy vzniklé při dopravních nehodách. Pomáhají také při porodech, intoxikacích či psychózách.