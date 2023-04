/FOTO, VIDEO/ Lipsko, Vídeň, Utrecht, Dallas, Stuttgart a Brno. Šest ze sedmi lodí brněnského dopravního podniku už je připravených na hladině Brněnské přehrady, známé jako Prygl. Brzy se jimi svezou první cestující. Dopravce plánuje ve čtvrtek ve tři hodiny odpoledne zahájit novou plavební sezonu v přístavišti v Bystrci. Bude už sedmasedmdesátá.

Lodě brněnského dopravního podniku už jsou na hladině Brněnské přehrady, připravené na sezonu. | Video: Deník/Michal Hrabal

„Jízdné zůstává stejné jako v loňské plavební sezóně. Za jeden úsek cestující zaplatí dvacet korun," informovala mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová.

Až do konce října dopravce zajišťuje plavby z Bystrce do Veverské Bítýšky. Celková plavební dráha je necelých deset kilometrů dlouhá a lodě ji ujedou za sedmdesát minut. Představitelé dopravního podniku by rádi navázali na loňskou rekordní sezonu, kdy převezli celkem 289 784 cestujících.

„To je nejvíc od osmdesátých let minulého století,“ zmínil generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Netradiční zastávky v Brně a okolí: prohlédněte si jundrovský i další unikáty

V hangáru zatím stále zůstává loď Morava, pracovníci na ní opravovali řídicí páky palubního pohonu. „Na vodu půjde v úterý nebo ve středu," ujistila v pondělí Doležalová. Jak už dříve řekl Deníku vedoucí lodní dopravy Martin Ecler, plavební řád je nastavený na čtyři lodě, které zajišťují přepravu.

Přes zimu prošly opravami i další plavidla z brněnské flotily. Jednalo se však spíše o menší úpravy, které byly součástí běžné údržby. „Byly to práce, které nejsou možné v průběhu sezóny. Pracovníci natírali interiér i exteriér lodí, dělali běžnou údržbu lavic a sedaček, dobíjely se baterie," vyjmenovala Doležalová.

NOVÉ MLŽNÉ SPRCHY

Lodní doprava je vyhledávaná především o letních prázdninách, i proto se mohou návštěvníci přístaviště v Bystrci těšit na nové mlžné sprchy. Do budoucna chce dopravní podnik také investovat do dalších bezbariérových přístavišť.

„Aktuálně je sedm z deseti zastávek bezbariérových. Do budoucna připravujeme projekt na přestavbu dalších míst na plavební dráze. Cílem je přinést cestujícím a návštěvníkům ještě větší komfort a pohodlí,“ sdělil Havránek.