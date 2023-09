Moderní hřiště, třídy s výhledem do dvora a tělocvična. Nově postavenou budovu začne od října navštěvovat přes osmdesát dětí, které jejich rodiče zapsali do mateřské školy Maxík v brněnské Bystrci. Školku stavebníci po roce prací dokončili letos v červenci.

Prostory nové školky Maxík v brněnské Bystrci. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Mateřská škola má kapacitu čtyřiaosmdesát dětí. Ty budou rozděleny do tří smíšených tříd. „Budeme přijímat děti od tří let výš. Je to podle vyhlášky, starší děti mají přednost," vysvětlila ředitelka nové školky Hana Mišková.

V průběhu září finišují přípravy na otevření školky. „Zaměstnance už jsme přijali. Musíme ještě zařídit vybavení jako jsou hračky a počítače," přiblížila Mišková. Druhého října se mateřská škola otevře zapsaným dětem.

Rekordní návštěvnost Aqualandu Moravia: na podzim láká výhodnějšími vstupenkami

Nová školka Maxík se pyšní také tělocvičnou, kterou budou využívat také ostatní bystrcké mateřské školy. Prostor zde ale dostane i veřejnost. „Jde o univerzální místnost, kterou můžou pro volnočasové aktivity využívat i občané. Kluboven máme v Bystrci velmi málo," poznamenal Kratochvíl. V plánu jsou zde například hodiny jógy či cvičení s dětmi.

První zářijový čtvrtek proběhlo první kolo odevzdávání přihlášek. Zapsat své ratolesti přišlo do mateřské školy Maxík asi pětadvacet rodičů. Druhé kolo zápisu je v pondělí.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Podle starosty Bystrce Tomáše Kratochvíla nové kapacity pro předškoláky městské části pomůžou. Navíc díky nim můžou v případě potřeby využít část bystrcké mateřské školy Kamechy i pro školáky. „Jsou silné ročníky a ve školce Kamechy lze některé třídy využít i pro prvostupňovou výuku základní školy. Pak bychom mohli předškoláky z uvolněné třídy například přesunout do Maxíku," popsal starosta.

Výstavbu mateřské školy plánovalo vedení městské části od léta 2019. Po nezbytné administrativě získala školka stavební povolení v prosinci roku 2021. Stavba trvala dvanáct měsíců a pracovníci ji dokončili v první polovině letošního července. Cena výstavby i vnitřního vybavení je zhruba sto milionů korun. Městská část přispěla částkou devatenáct milionů korun, zbytek doplatilo město. To na stavbu školky získalo dotaci ve výši sedmadvacet milionů korun.