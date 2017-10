Nová strategie bydlení v Brně: město plánuje zákládat bytová družstva

Brno, jižní Morava – Město chce stavět tisíce bytů, v rozpočtu ale chybí peníze. Lidovecký náměstek primátora Petr Hladík přišel s plánem – zakládat bytová družstva s účastí Brna.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Kočí

Hladík chce družstva pro lidi, kteří sice mají příjem, ale nedosáhnou na komerční hypotéku. „Do družstev by lidé vstupovali s vkladem dvě stě tisíc korun. Město by vložilo pozemky pod domy. Zpravidla půjde o parcely ve vlastnictví města. Po dvaceti letech dojde ke splacení hypotéky i ceny pozemku,“ přiblížil plány Hladík. Po této době město z družstva vystoupí.

Přestože má být lidovecký plán na družstevní bydlení použitelný pro všechna města v České republice, například v Hladíkově domovském Brně o něm neví ani koaliční partneři. „Ještě jsem o tom neslyšel, takže nemohu tento návrh komentovat,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za investice Richard Mrázek.

Podle Hladíka je to z toho důvodu, že plán na družstevní bydlení zatím připravuje do strategie bydlení. „Zatím o tom ví ti, kdo na strategii pracují. Do projednávání půjde asi v prosinci,“ vysvětlil Hladík.

Brněnský deník Rovnost oslovil s dotazem, zda by družstevní bytovou výstavbu s účastí města podporovaly, radnice bývalých okresních měst. „Nejsme si jisti, zda po takovéto družstevní výstavbě by byla poptávka. O bytovou výstavbu v u nás mají zájem soukromí developeři,“ zhodnotil plán například blanenský starosta Ivo Polák.

Razantně tento způsob výstavby odmítli ve Vyškově. „Město by se v pozici menšinového spoluvlastníka necítilo komfortně. Podílové spoluvlastnictví s sebou nese nejrůznější úskalí, například ne vždy se jednotliví vlastníci nemovitosti dokáží shodnout,“ upozornil na rizika mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

Ani ve Znojmě by se Hladíkův záměr neujal. „Plán jde proti opatření centrální banky, které chce zpřísněním podmínek snížit riziko, kdy se lidé při růstu úrokových sazeb a při poklesu ceny nemovitosti mohou dostat do problémů,“ tlumočila postoj mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Naopak v Hodoníně už mají s podobným způsobem výstavby zkušenosti. „Postavili jsme obytný dům Pastelky, který postavilo město a dostalo na něj dotaci. Šlo ovšem o nájemní bydlení. Nyní končí dvacetiletá vázací doba a deklarovali jsme, že v případě zájmu prodáme byty nájemníkům,“ sdělil mluvčí Hodonína Josef Horníček.

Podle mluvčího České spořitelny Františka Bouce je model výstavby s účastí města pro banky zajímavý. „Záleželo by na přesném podílu měst. K detailnímu posouzení bychom potřebovali více podrobností,“ komentoval Bouc.