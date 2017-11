Nová střecha přikryla další část oslavanského zámku. Budovu opraví příští rok

Oslavany /FOTOGALERIE/ – Střecha v dezolátním stavu, shnilé trámy i popraskané zdi. Ještě donedávna nepěkný obrázek vnitřního dvora oslavanského zámku. Od loňska se ale vzhled budovy postupně mění. Dělníci začali pracovat na rekonstrukci střechy, v úterý dokončili její další etapu.

Rekonstrukce střechy objektu je náročnější, než vedení města čekalo. Je rozdělená do několika fází. „Na začátku bylo štěstí, že střecha nespadla. Loni jsme opravili východní křídlo za šest a půl milionu korun. Druhou etapu jsme rozdělili na letošek a příští rok,“ vysvětlil místostarosta Oslavan Svatopluk Staněk.

POMÁHÁ I KRAJ

Druhá fáze bude stát přibližně pět milionů korun, dělníci ji dokončí příští rok. „S náklady na přestavbu nám výrazně pomáhají peníze z kraje i programu ministerstva kultury na záchranu kulturních památek,“ dodal místostarosta.

Jakmile bude střecha hotová, můžou dělníci opravit i zbytek budovy, kterou hodlá město využít pro veřejnost. „Je pro nás důležité, abychom zámek zrekonstruovali a zkrášlili. Je to středobod kulturního dění v Oslavanech a jedna z nejvýznamnějších historických památek v širokém okolí. Zámek považuji za perlu na řece Oslavě,“ řekl oslavanský starosta Vít Aldorf.

Souhlasí s ním i Marie Pospíšilová. „Nejsem sice přímo z Oslavan, ale jsem ráda, že se město snaží zámek pozvednout. Můj syn tam měl svatbu, je to pěkná historická budova,“ podotkla.

Památkáři prohlásili zámek v roce 2009 za kulturní památku, dohlížejí proto na veškeré práce. „Spolupráce s městem je výborná. Záleží nám hlavně na co největším zachování původní stavby,“ vysvětlila Barbora Číhalíková z brněnské pobočky Národního památkového ústavu.

V zámku návštěvníci najdou několik muzeí, zámeckou kapli, pivovar nebo restauraci. „V příštím roce přidáme ve spolupráci s Muzeem Brněnska i lapidárium,“ informoval místostarosta Staněk.

Další lákadlo bude nová podoba zámecké zahrady. V roce 2018 plánuje vedení města postavit u zámku tři tenisové kurty s umělým povrchem a zázemím, fitness hřiště, parkoviště, biotopové koupací jezírko a hřiště pro děti.

ZATÍM 70 MILIONŮ

Historie zámku sahá do třináctého století. Před druhou světovou válkou patřil židovskému rodu, později jej zabrali němečtí vojáci. V období socialismu chátral a pod svou správu jej Oslavany dostaly na začátku devadesátých let.

O pět let později začala jeho generální oprava. „Celkově už celá rekonstrukce spolkla přibližně šedesát až sedmdesát milionů. Do pěti až šesti let už snad bude vše hotové,“ věří Staněk.

Novinky se dočkali Oslavanští i na nedalekém náměstí 13. prosince. Od historických slavností, které se ve městě konaly v září, je zdobí bronzová socha šéfa permoníků, která stojí na nové pískovcové kašně.

Opravy zámku

• Celý zámek opravují Oslavanští od roku 1998.

• V současné době pracují dělníci na nejstarším křídle budovy s vnitřním dvorem.

• Příští rok by měli zrekonstruovat zbytek střechy, později se zaměří na dvě patra budovy pod ní.

• Rekonstrukce zámku má trvat ještě přibližně šest let.

• Už příští rok by měla zásadní proměnou projít zámecká zahrada. Budou tam tři tenisové kurty, dětské i fitness hřiště a biotopové jezírko na koupání.