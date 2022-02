Socha je z oceli a dřeva, váží šest set kilogramů. Objekt vznikl kruhovými řezy do čtvercové základny a jejich zvednutím do prostoru. Sestava kruhů uzavírá ve svém středu dubovou kouli, jež symbolizuje zrod nebo jádro, kolem něhož se jako valenční sféry pohybují kruhy, které ho ochraňují.

„Je to metafora zrodu něčeho nového, křehkého a zázračného, ale podléhajícího přírodním zákonům. Zrození je zázrak v jakékoliv podobě, a právě objekt Mezi kruhy dává návštěvníkům možnost vložit si do této skulptury vlastní verzi příběhu, i to, jak budou jeho symboliku vnímat,“ popsal Tasovský.

V minulosti byly v Galerii Šilingrák vystavené také sochy Kapsule, Žraloci nebo Smečka. Umělecká díla si mohou lidé nejen prohlédnout, ale také si na ně sáhnout.

Za galerií stojí zástupci nedaleké radnici Brna-středu. „Umění do veřejného prostoru patří, ať už jsou to sochy v naší Galerii Šilingrák nebo třeba instalace Asteroid v Kobližné. Chystáme ještě jedno překvapení na léto, rádi bychom oživili i Římské náměstí,“ nastínil starosta městské části Vojtěch Mencl.