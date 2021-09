Podle tamního starosty Miroslava Zborovského ji hodnotí kladně. „Jsou překvapení, co vše se nám během pandemie podařilo udělat,“ sdělil. Moderní tělocvična vyšla na třiadvacet milionů korun. Představitelé Ministerstva pro místní rozvoj na ni poskytli pětimilionovou dotaci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.