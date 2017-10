Nová vláda bude průšvih, nebo velký průšvih, říká Pirát Radek Holomčík

Jižní Morava /ROZHOVOR/ - Ve volbách do poslanecké sněmovny skončili Piráti na třetím místě. „Výhra ANO znamená dlouhodobé selhávání demokratických stran,“ říká nový jihomoravský poslanec a Pirát Radek Holomčík.

Radek Holomčík.Foto: Piráti CZ

Jak hodnotíte výsledek Pirátů ve volbách?

Z našeho výsledku mám samozřejmě radost. Určitě ho považuji za úspěch. Oproti ostatním stranám jsme měli méně peněz na kampaň. Lidé však pochopili, o čem pirátská politika je a to byl účel. Náš cíl jsme splnili.

Jak tedy vaše kampaň vypadala?

Myslím si, že to byla snad největší dobrovolnická kampaň v historii. Odvedli jsme velký kus práce. Mnoho kandidátů věnovalo spoustu energie a času. Lidé se o nás dozvídali od svých známých a kamarádů.

Co říkáte na celkové pořadí stran ve volbách?

Výhra ANO s tak velkým náskokem znamená dlouhodobé selhávání demokratických stran. Bude záležet na tom, s kým půjdou do vlády. Buď to bude průšvih, nebo hodně velký průšvih. Co se týče stran, které ve volbách tolik neuspěly: je vidět, že dlouhodobě hájily svoje zájmy na úkor zájmu voličů.

Kdo jsou po volbách pro Piráty potenciální koaliční partneři?

Budeme se striktně držet naší předvolební strategie. To znamená, že do koalice nepůjdeme s SPD ani s KSČM. Vzhledem k tomu, že Andrej Babiš i Jaroslav Faltýnek zůstali ve vedení ANO, tak nepůjdeme ani s nimi. Jsme ale strana dialogů a nechceme jít proti všem.

Chcete prosadit něco, co z velké míry dotkne jižní Moravy?

Určitě se chceme podívat na téma zemědělství a životního prostředí. Jižní Moravu hodně trápí sucho. To je velký problém. Budeme tlačit na změnu zemědělské politiky.

PETR UHLÍŘ