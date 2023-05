Budova už je podle něj plně obsazená. V přízemí vznikne restaurace nebo malé fitcentrum. „Bude tam i první kamenný obchod Jirky Procházky. Ve druhém podlaží budou kanceláře, realitní agentura. Třetí patro obsadily firmy jako Cevre či Aero Vodochody. V posledním patře se nachází terasa, kde bude bar," popsal Pekník.

VIDEO: Z Nové Zbrojovky se stane čtvrť s 2500 byty. Podívejte, jak areál vypadá

Na budovu se vrátí také ikonická kostka s logem Zbrojovky. „Původní kostku nyní renovujeme. Zvenku by budova měla vypadat jako před sto lety. Vybourali jsme starý výtah a dovnitř zasadíme reálný strom. Celé kamenné schodiště zachováváme, ponecháváme i modrý salonek včetně nábytku. Původní krby renovujeme, sloupy obložené kamenem necháváme restaurovat. I světla do chodby se snažíme, aby vypadaly jako sto let staré," doplnil Pekník. Výtah bude venkovní a prosklenný.

První etapa Nové Zbrojovky



co vznikne? 370 nových bytů, 55 000 m2 kancelářských ploch, 15 000 m2 ploch pro občanskou vybavenost



na co klade developer důraz? kvalitní veřejný prostor a pestrou občanskou vybavenost, vyroste tam mateřská školka se sportovištěm, srdcem zóny, a v budoucnu i celé čtvrti, bude náměstí s vodními prvky



co je součástí? kromě nových bytových a polyfunkčních domů i kompletní rekonstrukce dvou historických objektů: správní budovy a kotelny

Developer také v minulém týdnu představil finální návrh řešení dopravy v centrální části na páteřní silnici, která bude procházet Novou Zbrojovkou. V oblasti má v budoucnu najít bydlení několik tisíc lidí. „Jsme spokojení. Vítáme, že v Brně vznikne první místo s oddělenou cyklostezkou," řekl židenický starosta Petr Kunc.

Původně tam měly být podle Kunce dva pruhy v každém směru, nakonec tam zůstanou jen jeden v každém směru. „Je tam plánovaný střední dělící zelený pás, zvlášť chodníky i parkovací místa, zvlášť cyklostezka. A ještě tam vznikne ochranný pruh mezi auty a cyklostezukou. Když někdo zaparkuje a otevře dveře, neohrozí cyklistu. Je to věc, která by měla být standardem, ale jde o první takový případ v Brně. Bude to krásný zárodek městské třídy," poznamenal Kunc.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Investorem ulice, zatím nazvané jako Nová Šámalova, bude z části soukromý developer a z části město Brno. Budou tam jezdit i trolejbusy a autobusy.

Město Brno se společností Nová Zbrojovka dlouhodobě spolupracuje. Nedávno schválili městští radní smlouvu o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku k budově C, kde vznikne 143 bytů, dvaadvacet malých kanceláří a sedm obchodů. „Koordinovaný postup města a podnikatelů, zrychlení výstavby nových bytů a spolufinancování budování technické a dopravní infrastruktury, to jsou hlavní benefity spolupráce," uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Bývalé ředitelství

Ve smlouvě, kterou schvalovali nedávno radní, je navržená dohoda o poskytnutí příspěvku zhruba jedenáct milionů korun.

Brzy dokončená budova, kde dříve sídlilo ředitelství Zbrojovky, má nyní pracovní název D1. Do budoucna jí chce soukromý developer vybrat jméno. Navrhnout jej mohou i obyvatelé. Vedle tohoto objektu vzniká nová administrativní budova. „Chceme ji mít do konce roku vodotěsně uzavřenou," uvedl Pekník.

Zdroj: Deník/Barbora Bláhová

Přiznal, že výstavbu bytů v Nové Zbrojovce mírně přibrzdili. „V Brně klesla poptávka o osmdsát procent. Lidé kupují pouze za hotové peníze, my potřebujeme i kupce na hypotéku. Náš předpoklad je, že tento rok je trochu odepsaný, ale chceme výstavbu bytů posunout o rok. Doufám, že na konci roku se úrokové sazby změní, inflace se sníží, takže marketing bude příští rok na jaře prodávat byty," věří Pekník.

Nová Zbrojovka bude mít školku pro osm set dětí. Dříve, než tam budou byty

Příští rok v létě by začala stavba prvních dvou set bytů, pak by následovalo podle Pekníka každý rok dalších zhruba dvě stě. Celkem je v Nové Zbrojovce v plánu zhruba dva a půl tisíce až tři tisíce bytů.

Aktuální menší zájem o koupi bytů v Brně potvrdil i ekonom Petr Pelc z platformy Zainvestuj.to. „Je to důsledkem toho, že se změnila tržní situace. Klesla ekonomická úroveň i schopnost pořizovat si vlastní bydlení je o něco náročnější. Jsou vyšší úrokové stavby a obecně lidé opatrněji investují. Včetně bydlení. Otázka je, jak rychle se tohle může vrátit do normálu. Může to ještě pár let trvat," míní Pelc.