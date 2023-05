Vzhled, tvar a okna zůstaly. Snažili jsme se vrátit původní rastrování oken i fasádu do původního stavu. Zvenku by měla budova vypadat jako před sto lety, i když bude menší. Vracíme i neonky. Uvnitř kompletně zachováváme velké lobby. Původní dřevěná okna, vstupy a dveře renovujeme.

Zahajujeme monolit, fasádu. Teď jsme zvolnili, ale stavíme, abychom budovu do konce roku měli vodotěsně uzavřenou. Přibrzdili jsme výstavbu bytů, protože v Brně klesla o osmdesát procent poptávka. V první etapě máme nachystaných pět set bytů. Náš předpoklad je, že tento rok je trochu odepsaný. Předpoklad je, že posuneme výstavbu bytů o rok.

Kolik by jich celkově mělo v Nové Zbrojovce vzniknout?

Je tady celkově nachystaných dva a půl tisíce až tři tisíce bytů. Záleží, jak moc se budou zmenšovat. Nyní se zmenšují. Některé bloky předěláváme na nájemní bydlení. Nájemní byty jsou menší.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Jak daleko je příprava výstavby dalších budov Nové Zbrojovky?

Co se týká povolovacího procesu a kreslení, příští rok na podzim budeme ukazovat další vizualizace Nové Zbrojovky. Bude zakreslená už ze sedmdesáti procent. Další rok budeme mít zbytek. Máme všechny smlouvy s městem. Příští rok na jaře začneme stavět úsek Šámalova – Zábrdovická. To je začátek hlavní třídy, která tady vznikne. To znamená, že vznikne nápojný bod z jihu. Na konci toho dalšího roku je domluvené na napojení na ulici Markéty Kuncové. Možná to překlene do roku 2025. Děláme na tom ve spolupráci s městem.

V areálu vznikne škola. Co dalšího bude součástí obrovského areálu?

Otevíráme témata protipovodňových opatření. Nyní investice přešly pod pana náměstka René Černého. Teď se zástupci města koordinujeme toto téma. Jižní zónu můžeme stavět bez protipovodňových opatření, protože tam je přiměřené riziko, ale na další rozvoj Nové Zbrojovky potřebujeme protipovodňová opatření. Snažíme se, abychom je měli do čtyř let vyřešená a nová Zbrojovka mohla růst dál.

Nyní už využíváte prostor u bývalé kotelny. Jak často se tady konají akce?

V tuto chvíli máme poptávku skoro každý týden. Lidé tady chtějí slavit narozeniny. Je to takové malé příjemné místo. Přes léto je Zbrojovka skoro každý víkend obsazená nějakým eventem, ať je to u kotelny, na hřišti nebo v Hale 76. V polovině června tady má být Food festival plus nějaké veterány a podobně.

Rekonstrukcí projde i budova bývalé kotelny s komínem. Kdy?

Počítáme s kotelnou jako krásným komunitním centrem. Chci ho stavět s náměstím. Pokud se nám podaří dokončit blok D1, D2, D3, což je administrativa a bude to ze sedmdesáti procent plné, tak se vrháme na budovu E, což je obrovský objekt s podzemními garážemi, a součástí je náměstí a kotelna.