Město chce pro novou čtvrť, ve které bude žít až šest a půl tisíc Brňanů, vybudovat nejprve infrastrukturu. Jedním z kroků je právě výstavba školy a školky. „Považujeme to za vzor toho, jak by se měla rozvíjet spolupráce mezi Brnem a developery," vysvětlil náměstek primátorky René Černý. Podle jeho slov je důležité, aby se základní a mateřská škola nezačala stavět až několik let poté, co bude nová čtvrť obydlená.