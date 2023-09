Dokončení projektové dokumentace představitelé města předpokládají do konce roku 2025. Na základě odpovědí na dotazy případných uchazečů přistoupilo město k prodloužení termínu pro podání nabídek až do 19. října. Začátek stavby bude záviset na získání stavebního povolení a potřebného množství peněz. „Pokud stavba začne v roce 2026, měla by být do dvou let hotová. Podrobný harmonogram stavby však bude upřesněný v průběhu projektové přípravy," zmínil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Podoba nábřeží Svitavy v lokalitě areálu bývalé Zbrojovky v Brně se promění.Zdroj: Magistrát města BrnaNábřeží podél Nové Zbrojovky se promění v jednu z hlavních zelených dominant celého areálu, a to ve více než dvouhektarový park. „S fenoménem v podobě přístupu k řece. To je pro nás podstatné. Od příjemné krajinné úpravy u řeky potom člověk bude prostupovat územím krátkým vzdáleností až směrem k městské třídě, kde už bude klasický rychlý provoz," přiblížil Deníku projektový manažer Nové Zbrojovky Jan Růžička.

Nový park má mít obdobnou rozlohu, jakou například Schreberovy zahrádky v Černých Polích nebo Björnsonův sad u Veveří. „Zavázali jsme se, že předáme městu pozemky o rozloze asi dvou hektarů za tisíc korun bez daně, což považuju za podstatnou formu spolupráce," doplnil Růžička.

Na park naváží budovy, které postaví soukromý investor CPI Property Group, který stojí právě za areálem Nové Zbrojovky. „Objekty jsou určené pro bydlení, ubytování a ateliéry. Budou podsklepeny dvěma suterénními podlažími, jejich železobetonová bílá vana bude do budoucna tvořit protipovodňovou ochranu. Kolem Zbrojovky tak nebude muset město investovat do souvislé železobetonové zdi, jak počítala koncepce. Tento koncept ji nahradí, aby bylo nábřeží mnohem příjemnější a přístupnější pro klasického uživatele. A také abychom nestavěli zbytečně zeď před zdí," nastínil Růžička.

V úsecích u zmiňovaných dvou etap, kde to bude možné, bude podle brněnského radního pro územní plánování Petra Bořeckého snížený břeh a budou tam zatravněné povodňové prvky. „Naopak u zástavby budou protipovodňové stěny, které budou doplněny mobilním hrazením. Zároveň se Povodí Moravy postará o rekonstrukci tří jezů. Budou tam doplněny rybí přechody a také vodácké propusti,“ vyjmenoval Bořecký. Součástí projektu jsou i architektonicko-krajinářská a dopravní řešení navazujících oblastí.

V Nové Zbrojovce má jenom v první etapě vzniknout tři sta sedmdesát nových bytů, pětapadesát tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch, patnáct tisíc metrů čtverečních ploch pro občanskou vybavenost. „Za mě je to zajímavý projekt. Líbí se mi využití zeleně a vodních prvků, které z toho budou dělat moderní a příjemné místo. A přesně tohle Brno potřebuje. Úžasná věc je za mě využití počasí, jak v podobě fotovoltaiky, tak využití dešťové vody," pochvaloval si například Jiří Kocman.

V současné době vznikají protipovodňová opatření na řece Svratce v centru Brna u ulice Poříčí. Součástí zhruba tříkilometrového úseku bude i první brněnská náplavka. „Předpokládáme, že bude projekt protipovodňových opatření v této části Brna hotový v druhé polovině roku 2024," uvedl mluvčí Poňuchálek.