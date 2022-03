Do třetí etapy pak vstoupí obnova lesoparku v Čertově rokli, terénní úpravy začnou koncem dubna. „Mají za cíl zajistit zadržování vody v zeleni a zabraňovat odtoku do kanalizace. Proto je třeba chodníky s prudším spádem přerušit žlábky, které odvedou vodu buď přímo do zeleně, nebo do zasakovacích jam,“ nastínila plán radní Brna-severu pro životní prostředí Marie Kselíková.