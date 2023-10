Jedná se o soukromý pozemek, který ovšem není označený, takže se silnice využívá jako veřejná. „Tato část ulice je dopravně velmi klidná. O dopravních přestupcích by se dalo uvažovat tehdy, pokud by auta stála na zeleni, eventuálně by nebyla splněna průjezdnost, a to tři metry pro každý směr jízdy," vysvětlila mluvčí brněnských strážníku Markéta Skřivánková.

Zdroj: se souhlasem IMPERA styl

Nároží Staňkovy a Dělostřelecké je momentálně zanedbané a bývalé tovární prostory opuštěné. „Potulují se zde opilci. Jestli to bude vypadat hezky a bude to sloužit lidem, aby měli kde bydlet, proč ne. Ale bude to tady samý panelák," řekla redaktorce Deníku na místě žena, která bydlí nedaleko plánované výstavby.

Developer chce nabídnout kromě přímého prodeje i družstevní byty. „Připravujeme samostatné družstvo. Zájemci tak budou moci využít družstevní úvěr namísto hypotečního. To umožní koupi bytu i lidem, kteří na standardní úvěr v současné situaci nedosáhnou," vysvětlil Šudřich. Oproti standardní hypotéce si úvěr od banky zřizuje družstvo a jeho členové splácí byt formou nájmu. Nemovitost si ale po čase mohou převést do osobního vlastnictví.

VIDEO: Unikátní pohled z dronu na betonování mostu v Pisárkách. Podívejte se

Součástí domu d`Elvert budou podzemní garáže, společné prostory sloužící obyvatelům bytů a vnitroblok se stromy a zelení. Vzrostlé stromy v okolí stavby chce developer zachovat. V novém bytovém domě bude také jeden komerční prostor. „Aktuálně jednáme se zájemcem o provozu pilates studia," prozradil Šudřich s tím, že podle plánu by měla být výstavba hotová do tří let.

Naproti projektu d`Elvert ve Staňkově ulici je v plánu další developerská výstavba. Firma Kliminvest chce v areálu bývalých Jaselských kasáren, kde se dříve natáčely Četnické humoresky, postavit několik bytových domů, obchody i mateřskou školku. Stavbu zdržel několikaletý spor investora s městem. Pozemky již patří Kliminvestu, na zahájení prací ale stále nemá potřebná povolení.