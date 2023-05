/VIDEO/ Podvrtnutý kotník, koleno nebo poraněné zápěstí. To jsou nejčastější úrazy, které vznikají při rekreačním sportování, ke kterému nyní vybízí teplé počasí. Brněnská klinika SurGal právě pro tyto účely od června otvírá Centrum semiakutní traumatologie. Zaměřovat se bude na zranění pohybového aparátu, která nevyžadují akutní ošetření, ale problémy se objeví až za pár dnů.

V Brně vzniklo nové centrum zaměřené na sportovní úrazy. | Video: Deník/Tereza Hálová

„Centrum je hlavně pro rekreační sportovce. Jako lékaře mě těší, že sportuje čím dál více lidí, ale na rozdíl od vrcholových sportovců, kteří mají své vlastní lékaře, je péče například o volnočasového hráče volejbalu horší. Naším cílem je běžným lidem poskytnout ošetření na úrovni vrcholových sportovců,“ uvedl primář ortopedie a vedoucí nového centra Milan Novotný.

Podle něj jsou úrazy vzniklé při rekreačním vyžití nejvíce opomíjené, přitom se jim dlouhodobé následky nevyhýbají. Běžná ortopedická pracoviště jsou však zahlcená zejména pacienty ve starším věku, kteří trpí nejrůznějšími onemocněními způsobenými postupným opotřebením těla, jako jsou bolesti zad či artróza kloubů.

Kromě zaměření na poranění kolena, ramene či svalů chce být centrum výjimečné krátkými objednacími lhůtami, ale také komplexním přístupem, a to od prvotního vyšetření až po pooperační rehabilitaci. Pacienti přitom první dva dny v týdnu mohou ve vybraných časech přijít i bez objednání.

„Běžný termín na ortopedickou ambulanci je v řádu měsíců. My jsme chtěli nabídnout řešení ve velmi krátkém čase, a to navíc tak, že pacient bude mít vše pod jednou střechou. V centru tedy nabízíme termín vyšetření do tří dnů, rentgen či ultrazvuk na počkání a následně diagnózu a návrh řešení ve stejný den,“ popsala ředitelka kliniky Jitka Smrčka

Zajištění magnetické rezonance slíbila do pár dnů. „V případě, že je pacientovi doporučená i operace, termín mu nabídneme do dvou týdnů. Před operací zajistíme vyšetření a po operaci i rehabilitace,“ dodala ředitelka.

Objednací lhůty klinika neplánuje prodlužovat ani při vyšším zájmu pacientů. V případě potřeby je tak připravená počet ambulantních hodin i operační program rozšířit, a to až čtyřnásobně. Že by ani to nestačilo a pacienty by musela začít odmítat, však nepředpokládá.

„Na základě zkušeností počítáme s určitým přísunem pacientů. Samozřejmě budeme reagovat na aktuální poptávku a podle toho případně navyšovat naše kapacity. Je potřeba si však také uvědomit, že centrum slouží pouze pro tu část pacientů s méně akutními úrazy pohybového aparátu. Soustředit se přitom budeme na léčbu velkých kloubů,“ dodala Smrček.

Klinika v následujícím roce počítá s provedením patnácti set operací. Počet ošetřených pacientů však odhaduje násobně vyšší. Ne každý totiž skončí na operačním sále. Na ty, kteří operaci podstoupí, bude čekat celkem deset standardních a dvacet nadstandardních lůžek. Odcházet by však měla převážná většina z nich hned následující den. Na oddělení se bude střídat šest lékařů.

Péče nového traumatologického centra bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pacient si však v případě zájmu bude moci připlatit za nadstandardní pokoj, a to částkou pěti tisíc korun na den.

Pacienti, kteří utrpí poranění menisku neboli vazivových chrupavek uvnitř kolenního kloubu, si pak budou moci připlatit také za operaci nejnovějším přístrojem. Ten lékařům umožňuje řešit všechny trhliny chrupavek a zajistit jejich kvalitnější sešití. Sníží se tak riziko, že se meniskus v budoucnu utrhne znovu. Pacient za přístroj zaplatí třicet tisíc korun.