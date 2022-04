Ze sýpky se stane společenské a kulturní centrum, kde bude sál pro zhruba tři sta lidí, foyer, restaurace či minipivovar. Architekti navrhují ponechat jí charakter historického objektu. Citlivými úpravami ale bude zároveň už zvenku dávat najevo, že uvnitř proudí kultura. K tomu má pomoct třeba velké okno vytvořené do boku sýpky od centra města a také nad hlavní vstup.

Co s bývalým cukrovarem ve Šlapanicích? Park nebo třeba domov pro důchodce

Porota se na vítězném návrhu shodla jednomyslně, vybírala mezi šesti projekty. „Zadání znělo cukrovar jako nové centrum Šlapanic a tento návrh tomu nejvíce odpovídal. Nejlépe jej připravil na potřeby komunitního života, které tady hledáme, nezastavoval území tak intenzivně jako jiné návrhy a zároveň dokázal naplnit další požadavky jako třeba ústřední roli sýpky," uvedla šlapanická starostka Michaela Trněná.

Vítězný ateliér zpracuje územní studii na areál cukrovaru. Upřesní v ní míru zastavění, postup zástavby nebo podmínky rozvoje území. Hotová má být zhruba za rok. „Současně budeme zpracovávat projektovou dokumentaci sýpky jako přestavby na volnočasové a společenské centrum města. Předpokládáme, že u takto velké budovy potrvá rok a půl, než budeme mít její finální podobu," řekla Trněná.

Přestavba sýpky bude první částí přeměny území. Celou plochu mají Šlapaničtí rozdělenou do několika etap, k nimž přistoupí postupně, od sýpky směrem na jižní konec areálu. Do konce příštího roku pokračují v sanaci části území zasaženého starou ekologickou zátěží. Budoucí výstavba a přeměna území se bude odvíjet i od důsledků a pozůstatků průmyslové minulosti areálu. Jedná se o záležitost na desítky let.