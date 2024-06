Deset dvoupokojových bytů v domě a devět povinných míst pro parkování kol. Další alespoň jedno před domem pro případné návštěvy. Podobně budou vypadat brněnské novostavby, brněnští radní totiž minulý týden schválili povinnost počítat při jejich výstavbě i s cyklisty.

Každá nová budova v Brně od prvního července získá stavební povolení, pouze pokud počítá s místy pro parkování kol. „Nemusí to být nutně uzavřená a zabezpečená místnost pro kola, může to být jakýkoliv prostor pro jejich uložení," vysvětlil brněnský zastupitel Marek Lahoda

Místa budou rozdělená na dva typy, a to dlouhodobá stání a parkování pro návštěvníky. Návštěvnická parkovací místa můžou být oproti dlouhodobým i venku před domem. Podle Lahody jde například v zahraničních městech, která staví infrastrukturu pro všechny druhy dopravy, a ne jen pro auta, o běžnou praxi. „Je to důležité proto, aby se lidé nebáli jezdit v Brně na kole. Kromě chybějících cyklostezek uváděli lidé v průzkumech také to, že kola nemají kde parkovat," dodal Lahoda.

Možnost uložit kolo doma je důležitá i podle člena spolku Brno na kole Michala Šindeláře. „Pokud přibydou v novostavbách prostory, ve kterých budou moct lidé uložit třeba i nákladní kola a mít je dostupná, aniž by se s nimi museli tahat výtahem do bytu, tak to jistě zvýší atraktivitu jízdy na kole v Brně," připustil.

Podotknul ale, že zásadní je pro zlepšení situace v Brně vedení cyklistů pomocí cyklostezek oddělených od motorových silnic. Oddělené cyklostezky v centru města se chystají především v nově připravovaných projektech. Například v rozšiřované Šámalově ulici či plánovaném bulváru vedoucím k novému nádraží.

Počty povinných míst pro odkládání jízdních kol se budou počítat tabulkově podle velikosti novostavby a jejího využití. Například v bytovém domě s rozlohou šest set metrů čtverečních jich bude deset, z toho jedno návštěvnické. Stejně tak tomu bude u ubytoven či vysokoškolských kolejí. V nově postaveném supermarketu či obchodním domě s rozlohou dva tisíce metrů čtverečních bude míst osm, z toho návštěvnických šest.

Povinnost parkovacích minim pro kola spolu s Kanceláři architekta města Brna a odborem dopravy brněnského magistrátu pomáhal do nových stavebních předpisů zapracovat i spolek Brno na kole. Nové předpisy, které zpřesňují a rozšiřují zákonné podmínek pro výstavbu v Brně, přijali brněnští radní minulý týden.

Nová výstavba v Tuřanech: požadavek vesnického rázu domů s maximálně třemi patry

Účinnosti nabydou k 1. červenci. „Předpisy zpracované na míru Brnu umožní zohlednit charakter velkého města a stanovit přesnější standardy a požadavky než ty uvedené v celostátních předpisech. Městu tak přinesou novou záruku kvalitního rozvoje," uvedla k novým stavebních předpisům Kancelář architekta města Brna na svém webu.