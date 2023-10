Na fotografiích se čtenáři mohou podívat, jak to v místě vypadá teď a jak by se oblast měla za pár let proměnit. Nové nádraží vzniká podle návrhu nizozemských ateliérů Benthem Crouwel Architects a West 8, které zvítězily v mezinárodní architektonické soutěži.

K výpravní budově na nynější dolní nádraží občas zajíždí linkové autobusy, jinak místo působí spíše zanedbaně. V budoucnu tam má vyrůst veřejné prostranství se vstupem do nádražní haly, zastávky městské hromadné dopravy a množství udržované zeleně.

HORŠÍ NEŽ U HLAVASU, ŘÍKAJÍ LIDÉ

Proměnu okolí vítají i lidé. Třeba Karel Čada. „Jestli to tady bude vypadat jako na vizualizacích, tak nebudu mít nic proti. Bojím se ale, že realita bude dost jiná. Budova nádraží se možná povede postavit podle nákresů, když se ale neudělá nic kolem… jen se na to podívejte. Po setmění bych sem sám nešel. Je to tady horší než u hlavasu. A to nemluvím o druhé straně, támhle za kolejemi. Tam bych vám nedoporučoval chodit ani teď,“ rozpovídal se Brňan.

Jak si ověřil i reportér Deníku, prostor za dolním nádražím je na tom v současnosti špatně. Rozpadající se silnici dělí od kolejí jen násep plný hustých, neudržovaných keřů a odpadků. Pohled směrem do Komárova není o moc lepší. Mezi hustými keři jen občas vykoukne plot bývalých zahrádek. Teď to jsou spíše černé skládky nebo přístřešky lidí bez domova. „Já moc vlakem nejezdím, takže mi to je jedno. Pokud se ale povede celou tady tu oblast nějak upravit, budu jenom ráda. Teď je to tady hrozné. Samé ruiny, keře, odpadky. Komárov je kvůli tomu hodně odstrčený,“ řekla Marie Tichá, která má v Komárově rodinu.

Podle architektonických plánů by ale měl i tento prostor získat přívětivější tvář. Měl by tady být rovnocenný vstup do nádražní haly, zastávky městské hromadné dorpavy i parkovací místa. „Nové nádraží v Brně nebude bariérou ve městě," slíbil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Zdroj: Deník/Jiří Kostka

Plány počítají i s výraznými proměnami míst v širším okolí současného dolního nádraží. Tam jsou teď většinou opuštěné areály nebo volné plochy. Vzniknout by měla třeba nová čtvrť Trnitá. Rozkládat se bude v prostoru mezi současným hlavním nádražím, Vaňkovkou, dolním nádražím a řekou Svratkou.

Nové čtvrti bude dominovat široký bulvár, který vizuálně propojí nové nádraží s historickým centrem města. Na to, jak bude nové hlavní nádraží vypadat, se mohou Brňané podívat v rámci výstavy NHNB: Nádraží Brno. K vidění je velký model celé oblasti i grafické panely s detaily projektu.

Až do 23. října se výstava nachází v křížové chodbě Nové radnice, od 1. do 12. listopadu bude k vidění ve Vaňkovce, od 24. listopadu do konce roku pak v Urban centru na Staré radnici.

Celou lokalitu si lze z ptačí perspektivy prohlédnout i na portále kanceláře architekta města Brna. Stavba nového brněnského hlavního nádraží má začít v roce 2028. První rychlovlak by tam měl přijet s cestujícími o šest let později.