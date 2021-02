„V případě, že budou lidé chtít s odesláním návrhu poradit, mohou se obrátit na koordinátorky, které jim pomohou. Kontakt na ně najdou na webových stránkách projektu participativního rozpočtu,“ uvedla za tiskové oddělení brněnského magistrátu Kateřina Gardoňová.

V minulých letech se některé projekty do hlasování nedostaly kvůli nedostatkům v návrzích. "Pozor by si lidé měli dát hlavně na to, aby navrhli projekt, který je umístěn na pozemku v majetku města, a který je veřejně prospěšný. Pohlídat si musí i celkové předpokládané náklady na realizaci projektu včetně provozních nákladů po dobu tří let. Ty nesmí překročit tři miliony korun," doplnila Gardoňová.

Mezi úspěšné projekty z minulých ročníků patří třeba stavba rozhledny Holedná nebo umístění tabule s odjezdy v podchodu pod hlavním vlakovým nádražím. V letošním ročníku brněnští radní mezi vybrané projekty rozdělí pětatřicet milionů korun. Své nápady mohou lidé přihlašovat do 15. května.